Topholdet B 93 vandt over Brabrand

B 93 fik en drømmestart på kampen, da Søren Noergaard i kampens første minut scorede kampens første mål for B 93.De kunne otte minutter efter fordoble deres føring, da Oliver Carrara fik bolden i mål.Det var i sandhed en god dag på banen for Oliver Carrara - efter 39 minutter scorede han igen til 3–0.Det tog ikke lang tid, før der var reduceret til 1–3,71 minutter inde i kampen svarede Mike Kaljo igen med en scoring til 2–3. Det blev dog ikke til mere for Brabrand.Sejren rykker ikke på B 93s placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på andenpladsen. Brabrand ligger fortsat på en 11. plads.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk