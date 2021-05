Topholdet Jammerbugt FC tog favoritsejr over SfB-Oure FA

Jammerbugt FC kom godt fra start og noterede sig allerede kampens første mål efter seks minutter - manden bag målet var Bardhec Bytyqi.Efter 36 minutter kæmpede SfB-Oure FA sig tilbage og udlignede til 1–1, og manden bag scoringen var Philip Stoustrup.Det tog ikke lang tid for Lasse Lund Storvang at bringe Jammerbugt FC foran igen.Bardhec Bytyqi udbyggede deres føring efter 60 minutter til 3–1.SfB-Oure FA nåede aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret med kampens sidste mål efter 85 minutter, da Elias Lamnaouar sendte bolden i målet til 2–3.Sejren betyder, at Jammerbugt FC fortsætter deres gode form, og de ligger efter kampen på en øjeblikkelig førsteplads. SfB-Oure FA ligger på 13. pladsen i tabellen efter deres 16. nederlag i sæsonen.

