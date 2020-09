Topholdet Nykøbing FC levede op til favoritværdigheden mod bundhold

Med en sejr over FA 2000 fra seneste runde kom Avarta ind til kampen med et bedre udgangspunkt end Nykøbing FC, som tabte til Nykøbing FC. I dag var det dog gæsterne, som efter slutfløjt kunne juble over en smal 1–0-sejr og tre point.Efter 57 minutter noterede Nykøbing FC sig opgørets enlige mål, da Sebastian Koch viste målinstinkt og fik bolden i nettet.Med to sejre lige så mange kampe har Nykøbing FC fået en drømmestart på den nye sæson af 2. Division Grp. 2. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Slagelse B&I på lørdag. Avarta fortsatte omvendt deres dårlige sæsonstart, som nu har budt på to nederlag i to kampe. I næste runde venter en udekamp mod Hillerød Fodbold.

