Topkamp ender med uafgjort

Sidst Jammerbugt FC og B 93 mødte hinanden var i 2. Division Grp. 1 2020/2021, hvor Jammerbugt FC vandt 2–1. Det blev dog en målløs affære denne lørdag eftermiddag, da de to hold mødte hinanden igen, og derfor gik begge hold fra kampen med et enkelt point.Jammerbugt FC fastholder med det ene point deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på førstepladsen. De møder i næste runde Frem på lørdag, hvor de skal forsøge at forbedre dagens uafgjorte resultat. B 93 ligger med det ene point fortsat på en andenplads i 2. Division Grp. 1. De skal på lørdag forsøge at få fuldt udbytte, når Holstebro Boldklub venter på hjemmebane.

