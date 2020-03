Trods coronapanik: Tilskuere er med

FC Helsingørs status som ubesejrede i 2. division kommer på prøve, når holdet tager imod Brønshøj på hjemmebane. Tilskuere er velkomne, men Divisionsforeningen råder folk til at være forsigtige

Fredag aften kl. 19 bliver der fløjtet op til årets første 2. division øst kamp med et brag af en kamp, hvor ligaens suveræne etter, Helsingør FC, hjemme tager imod ligaens nummer 3, hvepsene fra Brønshøj BK.

Helsingør indtager en suveræn første plads med 11 point ned til ligaens nummer to, Vanløse. Brønshøj har 12 point op til ligaens førerhold.

Der er dermed bagt op til et topopgør på ligaens første spilledag i det nye år.

Helsingør FC har også noget at revanchere, eftersom deres eneste nederlag i forårets kampe faldt netop mod aftens modstander Brønshøj. Forårets første opgør mellem de to endte med en 2-1 sejr til Brønshøj da de tørnede sammen på Tingbjerg Idrætspark.

Åbne tribuner i Helsingør

På en dag hvor fodbolddanmark er hårdt ramt af nyheden om lukkede tribuner rundt omkring i landet til de kommende Superliga og 1. Divisions kampe, vil der til aftens opgør blive lukket tilskuere ind på tribunerne.

Det meddeler Helsingør FC på deres hjemmeside, at de er blevet enige om i fællesskab med Divisionsforeningen, da de ikke forventer mere end 1000 tilskuere til aftens opgør.

De minder dog deres tilskuere om at tænke sig om i forhold til smittefare, da Ekstra Bladet fanger kommunikationsmanager i Helsingør FC, Rune Milling,

- Vi regner med at se massere af tilskuere – dog ikke i det omfang, som Divisionsforeningen finder problematisk. Forhåndsreglerne er de samme: Man skal passe på med at hoste hinanden direkte i ansigtet og ellers have god personlig hygiejne, siger han.

- Jeg ved ikke, om spillerne giver hånd til hinanden inden kampen, fortæller Rune Milling, på spørgsmålet om vi vil komme til at se spillerne undgå at give hinanden hånden inden kampen, som vi så Randers og SønderjyskE spillerne gøre i torsdagens kvartfinale pokalkamp.

Det og resultatet kan du følge med i eksklusivt her på Ekstra Bladet, når kampen bliver fløjtet i gang fredag aften kl. 19.00.

