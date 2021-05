Tysk ejer på plads i dansk klub

For knap en måned siden kunne Jammerbugt FC meddele, at man var blevet enige om at sælge klubben til en tysk investor, og at salget kun manglede at blive godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling.

Sådan en blev afholdt tirsdag aften, og her stemte et 'massivt flertal' for, at tyskeren Klaus-Dieter Müller kunne købe klubben.

Det oplyser Jammerbugt FC selv på det sociale medie Facebook.

- På aftenens ekstraordinære generalforsamling blev der med et massivt flertal stemt ja til at byde velkommen til investor Klaus-Dieter Müller, som fremadrettet vil bidrage til den videre udvikling af klubben, for såvel bredde som elite.

- Med dette ja fra klubbens medlemmer står vi som helhed styrket og godt rustet til en spændende fodboldfremtid. Det er et kæmpe skulderklap til det arbejde mange har ydet i klubben gennem mange år, skriver 2. divisionsklubben.

Ifølge avisen Nordjyske stemte blot fire-fem personer ud af godt 100 imod forslaget.

Den nye ejer kommer til klubben med ambitioner om at hente afrikanske talenter til klubben - blandt andet vil han hente U20-landsholdsspillere fra blandt andet Nigeria, Mali og Senegal.

Det kan du læse mere om i dette interview med Klaus-Dieter Müller, der også vil adskille sig fra en anden tysk klubejer.