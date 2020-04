Umulig at færdigspille: 2. division afkortet

Coronavirussen har krævet sit første offer i dansk topfodbold. Det står nu klart, at 2. division ikke kan nå at spille alle kampe i sæsonen færdig. Derfor arbejder man på to forskellige løsninger for, hvor mange kampe man kan nå.

Det fremgår af en orientering til 2. divisionsklubber fra Divisionsforeningen, som tipsbladet.dk er kommet i besiddelse af. Her står konklusionen sort på hvidt: 2. division kan ikke længere nå at spille 16 runder.

Der er to forhold, der betyder, at det nu er for sent at afvikle dem alle.

For det første har klubberne og Divisionsforeningen sat 4.-5. juli som den sidste weekend, hvor der kan spilles kampe i 2. division. Hvis vi spiller længere ind i juli måned, kan vi risikere sportslig skævvridning, skriver Divisionsforeningen som begrundelse.

Her hentyder den formentlig til, at der er forskellige grader af professionalisme i 2. division. Nogle hold er amatører, andre deltidsproffer og nogle fuldtidsprofessionelle. Dermed er der stor forskel på, hvorvidt klubberne kan tvinge spillerne til at flytte ferier og arbejdsforpligtelser.

For det andet strakte det oprindelige kampprogram sig i forvejen til 20. juni, så modsat Superligaen og 1. division, der skulle slutte i maj, er der færre nye uger at gøre godt med, selv om man altså spiller ind i juli måned.

Derfor arbejder Divisionsforeningen med to scenarier: 11 spillerunder og 5 spillerunder plus to playoffkampe.

11 runder:

Holdene spiller de fem resterende runder af grundspillet og seks kampe i slutspillet. Normalt er der 11 kampe i slutspillet, men i denne model skal holdene kun spille én kamp mod de hold, der kommer fra den anden pulje.

5 runder:

I dette scenarie spiller begge puljer grundspillet færdig, altså de resterende fem spillerunder. Derefter mødes de to bedste hold fra hver pulje i to playoffkampe om retten til at rykke op i 1. division. Det er aktuelt FC Helsingør og Aarhus Fremad.

Divisionsforeningen skriver også, at det fortsat afhænger af, hvor hurtigt regeringen tillader, at man kan afvikle fodboldkampe. Næste skæringsdato er 10. maj. De to opstillede scenarier gælder for, at sæsonen kan genoptages kort efter den dato. Kan den ikke det, kan det i yderste konsekvens medføre, at der slet ikke spilles flere kampe.

Det vil både Divisionsforeningen og klubberne dog gerne undgå.

Divisionsforeningen understreger desuden, at uanset om 2. division kan spille flere kampe, eller om sæsonen må afsluttes uden flere kampe, så fastholdes det planlagte antal op- og nedrykninger.

