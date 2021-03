Vanløse IF rendte ind i nederlag mod Brønshøj

Sidst Vanløse IF og Brønshøj mødte hinanden var i 2. Division Grp. 2 2020/2021, hvor Vanløse IF vandt 2–1. Det lykkedes dem dog ikke at gentage successen fra forrige opgør i lørdag eftermiddags møde.I slutningen af første halvleg noterede Brønshøj sig kampens første og eneste mål,Brønshøj bevarer deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på 11. pladsen. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag mod FA 2000 på udebane. Vanløse IF ligger efter nederlaget fortsat på sjettepladsen. Dagens nederlag skal i næste runde revancheres mod Avarta, som venter på udebane 21. marts.

