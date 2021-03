Vanløse IF smed føringen og de tre point

23 minutter inde i kampen fik Vanløse IF's Daniel Dara direkte rødt kort. Selvom de spillede ti mod 11, lykkedes det dog alligevel Vanløse IF at bringe sig i from.Vanløse IF noterede sig kampens første mål efter 24 minutter, da Daniel B. V. Nielsen passerede Avartas målmand.Vanløse IF holdt dog ikke deres føring, da Avarta udlignede efter 32 minutter til 1–1, da August Vitus Frandsen fik bolden i nettet.Efter 40 minutter fuldtendte Avartas Emil Thomsen comebacket og scorede kampens tredje og sidste mål til stillingen 2–1.Sejren rykker ikke på Avartas placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på 12. pladsen. De skal i næste runde en tur til FC Roskilde, hvor de skal forsøge at følge op på dagens sejr. Vanløse IF ligger fortsat på sjettepladsen i 2. Division Grp. 2. De møder i næste runde FA 2000, som kommer på besøg på lørdag.

