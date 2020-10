Vanløse IF tog 3–0-sejr over Slagelse B&I

Den første scoring i kampen faldt til Vanløse IF efter 51 minutter, da Nicolai Johansen sendte bolden forbi Slagelse B&I's målmand.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Oscar Vraae kom på tavlen og sendte kampens andet mål i nettet.Vanløse IF cementerede sejren med kampens sidste scoring efter 78 minutter, da Mohamad Al-Naser scorede til stillingen 3–0 på et straffespark.Med sejren rykker Vanløse IF tre placeringer frem og ligger nu på en tredjeplads. Slagelse B&I fortsætter dermed den dårlige form og ligger efter kampen på en øjeblikkelig niendeplads.

