Vanløse IF vandt over Brønshøj efter comeback

Efter 19 minutter scorede Aleksandar Lazarevic til 1–0 til Brønshøj.Brønshøj holdt dog ikke føringen, da Vanløse IF efter 43 minutter udlignede til 1–1, da Simon Pedersen fik bolden i nettet.Daniel B. V. Nielsen scorede det afgørende mål i det 76. minut til resultatet 2–1 til Vanløse IF.Med 2–1-sejren og tre point fik Vanløse IF dermed en optimal start på den nye sæson. Brønshøjs nederlag betød omvendt, at de slet ikke fik den ønskede start på sæsonen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk