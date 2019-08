Vejgaard er næppe oprykningsfavoritterne i denne sæsons 2. division. Ikke desto mindre har holdet præsteret over evne og har endnu ikke tabt en kamp.

Holdet er under kyndig ledelse af den tidligere fodboldspiller Christian Flindt Bjerg, der ikke overraskende er tilfreds med starten.

- Sidste år brugte vi 11 kampe på at samle syv point sammen. Nu har vi seks point på fire kampe, siger den tilfredse chef til Ekstra Bladet.

Men selvom holdet er ubesejret, har man slidt sig igennem opstarten.

- Det har været en udfordring, da alle vores spiller er på amatørkontrakter, og mange af dem har været på ferie, så det passer sammen med deres arbejde. I optakten har vi måske haft 50 procent af truppen tilgængelig, siger Christian Flindt Bjerg.

Lever på viljen

Næste udfordring for klubben fra Aalborg er, når de søndag drager til Ringkøbing.

- Jeg var nervøs før vores første kamp, for vi vidste ikke helt, hvor vi stod. Men nu må vi bare sige, at her tre uger efter sæsonstarten ser vi hamrende stabile ud, siger en fortrøstningsfuld Christian Flindt Bjerg.

- Løbemæssigt har vi mange spillere, der ikke kan spille på fuld damp, men de gør det alligevel, fordi de er udstyret med en god portion vilje.

