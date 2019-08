Chokmål efter 21 sekunder

Vanløse skulle i lørdagens kamp forsøge at hive en sejr hjem efter to hårde nederlag. Denne gang var Skovshoved på besøg, og begge hold tørstede i den grad efter point. 1. halvleg blev dog en målløs affære, men der skulle ikke gå mange sekunder af 2. halvleg, før en Vanløse scoring satte gang i stadion. I kampens slutfase sørgede Vanløses Oskar Høybye for 2-0, som også blev kampens resultat.

