Gigantisk brøler

Vanløses målmand Lasse Krogh missede en tilbagelægning, hvorefter bolden gik direkte i mål - se brøleren her

Real Madrid-stjerne Thibaut Courtois stod for en kæmpe brøler, der gik verden rundt, for Belgien i landskampen mod Danmark, da bolden røg under støvlen og ind i kassen.

Et lignende mål kunne de fremmødte på Hillerød Stadion opleve lørdag, da Vanløse var på besøg i 2. division.

Trods en lidt sværere tilbagelægning fra Vanløses Storm Jung end Nacer Chadli i landskampen missede målmand Lasse Krogh fuldstændig sin tæmning, og bolden fortsatte i mål.

Hillerød skulle på ingen måde anstrenge sig for at komme foran.

Sådan beskrives målet på Vanløses egen hjemmeside:

'I det 26. minut var Vanløses Lasse Krogh i gavehumør.'

'En ganske ufarlig bold spilles tilbage mod den ellers stærke keeper, og på en underlig måde hopper den over støvlen og triller ind i målet.'

Storm Jung fik efter pausen vendt opgøret med et lækkert landskudsmål, og efterfølgende gik gæsterne målamok og endte med at vinde 1-4.

Efter Jungs udligning scorede Mohamed Al-Naser og Simon Pedersen to gange for Vanløse, der nu indtager sjettepladsen i 2. divisions østrække, efter halvdelen af kampene er spillet.

Netop sjettepladsen giver lige akkurat en billet til næste sæsons 1. division, som vil blive Danmarks tredjebedste række til den tid.

