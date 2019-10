Vanløse var storfavoritter inden opgøret, men det var ikke hjemmeholdet, som kom bedst fra start.

B93 fik scoret allerede efter fire minutters spil.

I kampens slutfase kom hjemmeholdet dog for alvor tilbage i kampen, og de formåede at levere et stort pres.

Det resulterede i en scoring i allersidste minut, og så måtte B93 nøjes med et point.

Se highlights øverst i artiklen