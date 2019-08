Vild derbyrunde i vente: Her er det ultimative overblik

Historiske opgør en masse er, hvad der venter de danske 2. divisionsfans, når der onsdag aften bliver taget hul på denne sæsons fjerde runde.

Under her får du et ultimativt overblik alle kampene, som du kan se LIVE med et Ekstra Bladet+-login:

2. division - gruppe 1

Vanløse mod Brønshøj:

Selvom klubberne ikke decideret hader hinanden, så er det alligevel Slaget om Slotsherrensvej, der venter på Vanløse Idrætspark. Brønshøj har indledt sæsonen med tre uafgjort, mens Vanløse skal forsøge at kapitalisere på sin gode start med syv point i tre kampe.

Fra FCK-talent i Tottenhams søgelys til 2. division i Brønshøj

Avarta mod FA2000:

Begge hold klassificeres som københavner-hold, men med Avarta placeret ved Rødovre og FA2000 på Frederiksberg, er det stykke vej fra de to holds hjemmebaner. Det til trods er der en masse på spil. Begge hold er nemlig placeret side om side i bunden af divisionen med blot to point i tre kampe.

Se også: Traditionsklub trak nitten: 11 gange værre end konkurrenten

Hillerød Fodbold mod FC Helsingør:

Kampen om Nordsjælland bliver det intet mindre, når Hillerød byder op til dans med Helsingør. De to hold er ubesejrede indtil nu i sæson. Overraskende har Hillerød vundet samtlige kampe og er førende i ligaen med Helsingør lige efter. Med Helsingørs mange nyerhvervelser kan der lure en overraskelse i en Hillerød-sejr.

Se også: FC Helsingør sender tre spillere væk

B.93 mod BK Frem:

For 204. gang skal de to københavnerklubber B.93 og BK Frem mødes i et opgør, der skal være med til at sætte gang i en af holdenes sæson. Holdene er placeret som de absolutte bundpropper i divisionen, hvor de kun har skrabet ét point sammen hver.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lå lå lå lå lå lå. Foto: Philip Davali

Målfest i Holbæk: Se highlights her

HIK mod Skovshoved:

Gentofte Sportspark lægger græs til et rigtig derby, når B.93 og Skovshoved kan spille sig helt op i den lune del af tabellen. På klubbens hjemmeside opfordrer B.93, at den gamle inkarnerede kerne af fans tropper op på stadion for at støtte de lokale helte.

Slagelse B&I mod Holbæk:

Danmarks femte ældste fodboldklub findes i Slagelse B&I, og de tager onsdag imod Holbæk, der skal på en af rundens længere køreture, når de drager mod syd. Selvom der er afstand mellem dem geografisk, ligger de i op ad hinanden i ligaen med fire point.

Målfest i Holbæk: Se highlights her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

2. division - gruppe 2

Næsby mod Middelfart:

Det eneste derby, vi har på Fyn i denne runde, kommer til at stå mellem Odense-forstaden Næsby og Middelfart fra den vestlige del af øen. Ingen af holdene er kommet bragende fra start i denne sæson, men en sejr mod ø-rivalerne kan ændre meget.

Se også: Oprykker fik klø: - Det var dyre lærepenge

Vejgaard mod Brabrand IF:

Der er altid knald på, når klubber fra Aarhus og Aalborg brager sammen. Brabrand har indtil videre fejet alt modstand af banen i sæsonens første tre kampe, mens Vejgaard er startet med en sejr og og to uafgjorte, hvilket rækker til en tredje plads.

Intens kamp i Jyllands hovedstad: Se highlights her

VSK Aarhus mod Aarhus Fremad:

Som brødre er VSK og Fremad placeret side om side i tabellen, men der kommer næppe broderlig kærlighed på banen, når de to hold skal forsøge at spille sig helt frem i 2. division. Ingen af holdene har vundet en ligakamp siden sæsonen første runde.

Aarhus Fremad skal ikke rejse langt, når der er lokalbrag i Smilets By. Foto: Claus Bonnerup

Revolution i dansk fodboldklub: Første nogensinde

FC Sydvest 05 mod Ringkøbing IF:

Sydvest kom ud af weekends runde med en ordentlig snitter på 5-1 mod Dalum. Ringkøbing kan gøre ondt være med en sejr, men heldigvis for Sydvest fra Tønder har Ringkøbing endnu ikke vundet en eneste kamp i sæsonen.

Se også: Klubikon takker af

AB mod Dalum IF:

AB blev sorte sorteper, da de røg i 2. divisions jyde-gruppe, men holdet fra Storkøbenhavn har indtil nu præsteret flot og er placeret på en andenplads. Dalum ser ligeledes stærke ud efter at have most FC Sydvest i weekenden med 5-1.

Se også: Tidligere udenlandsdansker skifter til Dalum

Thisted FC mod Jammerbugt FC:

Når de to nordjyske hold krydser klinger er der garanti for mål. Således er der blevet scoret næsten fire mål i gennemsnit hver gang, at de har mødt hinanden på grønsværen. Begge hold mangler at finde formen til den nye sæson, så der bliver fight til sidste fløjt.

Se også: Tidligere AGF-profil vil revolutionere miniputter