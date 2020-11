Vildt drama ender uden vinder

Det første mål i kampen stod Mads Hoeyer Juloe for efter 24 minutter, da han bragte KFUM Roskilde foran.Avarta formåede hurtigt at returnere med en udligning til 1–1, og manden bag scoringen var Mikkel Eslund.Jakob Sparholt bragte KFUM Roskilde i front igen i det 37. minut til stillingen 2–1.Lasse Kjeldsen måtte tidligt i bad, da han i det 42. minut af første halvleg fik direkte rødt kort.Blot syv minutter efter det tredje mål var der udlignet til 2–2,Det tog ikke lang tid for Avarta at tage føringen, da Mads Walter viste vinderinstinkt og scorede til 3–2.Efter 67 minutter udlignede KFUM Roskilde til slutresultatet 3–3, og manden bag scoringen var Morten Joergensen.Avartas Marco Balck formåede også at få rødt kort i det 90. minut. Det betød, at begge hold måtte fortsætte kampen med 10 mand. Der blev ikke scoret flere mål eller delt flere røde kort ud resten af kampen, og kampen endte derfor 3–3.Det ene point betyder, at KFUM Roskilde overhaler FC Roskilde og ligger på ottendepladsen i tabellen. I næste runde venter en udekamp mod FA 2000 på lørdag. Avarta overhaler med det uafgjorte resultat Brønshøj og ligger på 12. pladsen i tabellen. I næste runde venter en hjemmekamp mod Skovshoved, hvor de får en ny mulighed for at sætte tre point ind på kontoen.

