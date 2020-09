VSK Aarhus rendte ind i nederlag mod Holbæk B&I

Sidst VSK Aarhus og Holbæk B&I mødte hinanden var i 2. Division Kvalifikationsspil 2019/2020, hvor VSK Aarhus vandt 2–1. Det lykkedes dem dog ikke at gentage successen fra forrige opgør i lørdag formiddags møde.Opgørets enlige scoring faldt efter 55 minutter til Holbæk B&I, da Mads Bobjerg Larsen fik bolden i mål.Med sejren er Holbæk B&I kravlet tre pladser frem, og de ligger nu på 11. pladsen.VSK Aarhus rykker med nederlaget ned på femtepladsen. Første mulighed for at rejse sig efter dagens nederlag er 4. oktober, når Holstebro Boldklub venter på udebane.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk