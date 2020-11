VSK Aarhus taber til Brabrand

Brabrand noterede sig kampens første mål efter 41 minutter, da Michael Pedersen bragte gæsterne foran.VSK Aarhus vendte dog stærkt tilbage med en udligning efter 54 minutter til 1–1, da Jeppe Mogensen nettede på straffespark.Frederik Poulsen scorede det afgørende mål i det 82. minut til resultatet 2–1 til Brabrand.Brabrand overhaler med de tre point Middelfart i tabellen, og de indtager nu ottendepladsen i 2. Division Grp. 1. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod Jammerbugt FC. VSK Aarhus ligger fortsat på en sjetteplads i tabellen. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod Næsby, som venter på udebane på lørdag.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk