VSK Aarhus taber til Middelfart

Middelfart noterede sig kampens første mål efter 39 minutter, da Jonas Villemoes fik bolden forbi VSK Aarhus' målmand.Kort inde i anden halvleg udlignede VSK Aarhus, da Marcus Sloth Joergensen nettede og satte kampens andet mål ind.Jonas Villemoes scorede det afgørende mål i det 75. minut til resultatet 2–1 til Middelfart.Middelfart overhaler med de tre point Dalum IF i tabellen, og de indtager nu syvendepladsen i 2. Division Grp. 1. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Thisted på lørdag. VSK Aarhus rykker med nederlaget ikke deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på en femteplads. Første mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, når de skal på besøg hos Holbæk B&I.

