Invalid som 26-årig: Nu er han fanget i grotesk erstatningsstrid

Fodboldinvalid som 26-årig: Alvorlige knæskader satte en stopper for Jens Gjesings karriere som professionel. Siden han blev erklæret fodboldinvalid i 2012, har han forgæves søgt om erstatning for tab af erhvervsevne. En arbejdsskadesag, der kører på syvende år

Det er ikke første gang, at Jens Gjesing bliver bedt om at sætte ord på sit bratte karrierestop. Men det er tydeligt, at den tidligere Superliga-profil og U21-landsholdsspiller - syv år efter hans kontrakt udløb i Hobro IK - stadig er berørt af fortidens skæbnesvangre øjeblikke, der i sidste ende resulterede i stemplet: Fodboldinvalid.

Jens Gjesing kalder det for en ‘vanvittig’ og ‘surrealistisk’ oplevelse, da han pludselig fra at have levet et liv som ‘privilegeret fodboldspiller’ endte på bunden af arbejdsmarkedet uden en uddannelse i 2012.

Fodboldverdenen er brutal, erkender den tidligere AGF-spiller, der var tvunget til at smide håndklædet i ringen efter karrierens tredje korsbåndsskade:

- Lægerne mente, det var for risikabelt at fortsætte. ‘Kan jeg acceptere det?, tænkte jeg, man har jo altid et spinkelt håb om at komme tilbage efter endnu en operation. Men når en specialist siger: ‘Det stopper her.’, så er man nødt til at tage det alvorligt. Jeg skulle jo også kunne bruge mit knæ resten af livet. Så det gjorde jeg. Stoppede karrieren. Det var slut … Bum, husker Jens Gjesing, der beskriver det som ‘uvirkeligt’.

- Enten er du inde, eller også er du ude. Hvis du er ude, så er du for alvor ude, og jeg stod på bar bund, mindes Jens Gjesing, der beskriver de første par år som ‘ét langt tomrum’.

- Det har fandeme været en tung periode i mit liv. Jeg kan godt kigge tilbage på de sidste fem-seks år og tænke: ‘Hold nu kæft, hvor er det fucking godt, at jeg ikke skal igennem det én gang til.’ understreger han.

Karrieren blev ikek som ønsket for Jens Gjesing, der måtte stoppe som 26-årig. Foto: Ernst van Norde

Mangeårig strid

Til gengæld er det første gang, at den i dag 33-årige Jens Gjesing for alvor tager bladet for munden og råber op om sin årelange erstatnings-strid med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, (tidligere Arbejdsskadestyrelsen, red.). En arbejdsskadesag, der kører på syvende år.

- Det er det sidste levn fra den bitre tid, som trigger og irriterer mig helt vildt, siger Jens Gjesing til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg har fået en smule forsikring i form af karrierestop, men stadig ingen erstatning for tab af erhvervsevne. Selv guderne kan ikke forklare, hvorfor jeg ikke har fået det. Jeg mistede min evne til at spille fodbold, det kan der næppe være nogen, der er i tvivl om. Det har jeg endda sort på hvidt fra min tidligere sportsdirektør i AGF. Men jeg giver ikke op, fastslår han.

Spillerforeningen, der har bistået Jens Gjesing i kampen om at få erstatning, ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men kalder den meget kompliceret. Ekstra Bladet har dog fået aktindsigt i sagen hos AES:

I bund og grund handler striden i dag om Jens Gjesings korsbåndsskade i det højre knæ tilbage i 2010, da han spillede for AGF. Her er spørgsmålet enkelt, men svaret er sagens største stridspunkt.

- Det giver ingen mening for mig. I princippet er det meget simpelt - selvfølgelig skal man først kigge alle detaljer og papirer igennem - men enten har man tabt sin erhvervsevne eller også har man ikke. Det må være udgangspunktet. Det kan man da ikke være i tvivl om, jeg har, siger Jens Gjesing.

Ifølge Gjesing selv nåede han aldrig op på samme niveau på grønsværen efter sin genoptræning og blev derfor i 2011 lejet ud til Hobro. Knæskadens følgevirkninger resulterede i sidste ende i, at AGF valgte ikke at forlænge med Gjesing, da hans kontrakt udløb i december 2011. I stedet skrev Gjesing kontrakt med netop Hobro og måtte en tur ned i 1. division på et deltids-setup og til en markant lavere løn end i AGF, inden den sidste knæskade i 2012 blev karrierens dødsstød.

I 2010 fik Gjesing anerkendt sin knæskade som en arbejdsskade og modtog derfor en godtgørelse for varigt mén. Men efter syv år, hvor sagen om erstatning for tab af erhvervsevne to gange har været forbi Ankestyrelsen, er bolden igen lagt til rette hos AES, der endnu engang skal undersøge, om der er tilstrækkelig dokumentation for tvivlsspørgsmålet: Var korsbåndsskaden grunden til, at AGF ikke forlængede med Jens Gjesing, der derfor måtte nedjustere ambitionerne til 1. division og en væsentlig lønnedgang i Hobro, inden det definitivt var slut?

Føler sig modarbejdet

Et spørgsmål, der ifølge Jens Gjesing reelt kan omregnes til en potentiel millionerstatning.

- Det er urimeligt, at man skal vente så lang tid. Det er der ingen, der kan være tjent med. Men er det for at ‘dræbe’ én stille og roligt? Er det i håb om, at man på et tidspunkt giver op? Det er den fornemmelse, jeg har, siger Jens Gjesing om den årelange strid.

Han føler sig ‘modarbejdet’, men komplicerede sager og månedlange ventetider tager tid i et ‘hamrende ineffektivt system’, sukker han.

- Jeg har sort på hvidt (fra tidligere AGF-direktør Brian Steen Nielsen, red.), at jeg ikke fik forlænget min kontrakt, netop fordi jeg blev korsbåndsskadet. Derfor er det en helt grotesk situation, og det er enormt frustrerende, siger Jens Gjesing, der tilmed har udtalelser fra Sportslig administrator i AGF, Ole Hall, der påpeger nøjagtig det samme.

- Det er kun rimeligt, at man får noget til gengæld for tab af erhvervsevne. Jeg var uddannet fodboldspiller, det var det, jeg tjente mine penge på. Det blev jeg frarøvet og måtte starte helt forfra. En erstatning ville have gjort livet meget nemmere, da det ikke er nogen hemmelighed, at økonomien har fyldt en del i årene efter, jeg blev erklæret fodboldinvalid, slutter Jens Gjesing, der beskylder AES for et manglende indblik i en elitesportsudøvers verden.

- Nogle gange tænker man: ‘For helvede, mand. Den sidste mulighed for at tage de sidste, afgørende skridt, fik jeg ikke. Det kan jeg stadig godt blive bitter over. At jeg ikke fik udfoldet mit talent, min kunnen og vilje 100 procent, siger Jens Gjesing, der fra sidelinjen har set nogle af sine daværende U21-kammerater som bl.a. Lasse Schöne, Simon Kjær og Mathias Zanka Jørgensen nå helt til tops. Foto: Ernst van Norde

- HAR DU NOGET AF VÆRDI, ELLER SKAL DU PÅ BISTAND?

Fodboldinvalid som 26-årig var bestemt ikke den skæbne, den tidligere markante AGF’er havde drømt om.

- I starten går det ikke for alvor op for én. Men hverdagen rammer for alvor, når en socialrådgiver ringer fra jobcentret midt i sommerferien og spørger: ‘Hvad nu? Har du noget af værdi, eller skal du på bistand?’.

Jens Gjesing smågriner ved tanken.

- ‘Hvad fanden skete der lige her?’. Fra at have levet et feteret liv som fodboldspiller til at de pludselig ringer fra socialkontoret. Det var surrealistisk at få sådan et opkald ud af det blå. Tænk, at der var én, der havde så skævt et billede af mig? siger Jens Gjesing.

Med en familie og to små børn var der trods alt regninger, der skulle betales. Og da den sidste løn fra Hobro havde tikket ind på kontoen i juli 2012, måtte Gjesing se sig om efter et nyt job - og en ny identitet.

Først som lagermedarbejder på havnen i Aarhus og derefter som pædagogmedhjælper på en specialskole, inden han til sidst tog HF og derefter uddannede sig til markedsføringsøkonom.

Men Gjesing har sukket efter ‘suset’ fra Superligaen. Tilfredsstillelsen, der driver værket. Det kan han se nu, hvor han har genfundet gnisten som manager i 2. divisionsklubben VSK Aarhus:

- Det var sgu minimalt med glæde. Men det er altid nemt at se i bakspejlet, når fortiden er lidt på afstand.

Han vendte fodbold ryggen i et par år:

- Bitterhed er et grimt ord, men ja … Det er jeg da også stadigvæk, for fanden. Den grimme følelse er bare kommet mere på afstand, men jeg bliver da stadig pisseirriteret, når jeg tænker tilbage - det sker bare ikke så tit længere.

Gjesing har fundet glæden i VSK Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Der er ‘perspektiv’ i VSK Aarhus, og det opmuntrer Jens Gjesing, der har fundet stor glæde i at ‘få mennesker til at fungere i et fællesskab’ og dermed skabe store resultater. Han kunne sagtens bruge alle døgnets timer som VSK-manager, forsikrer han og lufter sine samtidig sine fremtidsdrømme om både spillerkontrakter og et fuldtids-setup i klubben.

Men først skal han først op imod sin gamle hjerteklub AGF i pokalturneringen torsdag på hjemmebane.

Kort om sagen Ekstra Bladet har været i kontakt med AES’ presseansvarlig, der ikke ønsker at udtale sig om konkrete sager, men understreger at det altid er et spørgsmål om tilstrækkelig dokumentation. 2011: Gjesings korsbåndsskade fra 2010 anerkendes som en arbejdsskade. Gjesing modtager godtgørelse for varigt mén. 2012: AES beslutter, at Gjesing ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, da hans kontrakt med AGF kørte uændret videre efter ulykken. 2015: Spillerforeningen beder om genoptagelse af sagen, da Gjesing var nødsaget til at acceptere en kontrakt på et lavere niveau og en med en væsentligt lavere løn pga. knæskaden fra 2010 - lønnedgang på mere end 50 procent. 2017: AES beslutter igen, at Gjesing ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Begrundelse: Gjesings ophør i AGF skyldtes kontraktudløb. 2017: Spillerforeningen beder om genvurdering. Viser udtalelser fra tidligere AGF-sportsdirektør Brian Steen Nielsen og Sportslig administrator Ole Hall, der påpeger, at Gjesings kontrakt ikke blev forlænget pga. knæskaden. 2017: Ankestyrelsen stadfæster AES’ afgørelse. 2018: Spillerforeningen gør opmærksom på en sagsbehandlingsfejl i grundlaget for afgørelsen. 2018: Ankestyrelsen beslutter, at Gjesings sag skal genoptages.