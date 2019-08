Tidligere AGF-profil vil revolutionere miniputter

VSK Aarhus har banket sig ind i 2. division med 4-1 sejr på udebane mod Thisted. Sejren er dog ikke nok til at tilfredsstille den lille oprykningsklub, for her drømmer man stort.

Ifølge Lokalavisen Aarhus, der har talt med manager, Jens Gjesing, er målet at få kontraktfodbold til klubben.

- Vi vil gerne have kontraktfodbold i VSK, men der er ikke sat nogen deadline for det. Det afhænger af, om vi kan få skubbet toget godt afsted. Hvis de sportslige resultater er på plads, og vi bliver ved med at tage initiativer, som vi gør nu og blive ved med at dygtiggøre os, så er jeg sikker på, at der nok skal komme nogle folk hen ad vejen, som synes det her projekt er interessant, siger 33-årige Gjesing, der har det fulde sportslige ansvar i klubben.

Havde det ikke været for en korsbåndsskade, kunne Gjesing selv have fortsat sin karriere. Foto: Lars Poulsen

Brabrand overvinder chokstart: Se highlights her

Bred eksponering

Med Ekstra Bladets livesending betyder det, at 2. division bliver eksponeret på en helt anden skala end før.

Derudover spiller oprykkerne VSK Aarhus mod større hold, end de er vant til fra Danmarksserien, og det er noget, man ser frem til.

- Det bliver sindssygt fedt at komme ud på lidt mere attraktive adresser og få lov at vise sig frem. Flere 2. divisionsklubber har jo en fanskare, så vi kommer til at spille for flere mennesker. Derudover begynder Ekstra Bladet at livestreame fra kampene, og det glæder vi os sgu helt vildt meget til, siger manageren.

Næste gang Aarhus-klubben kan vise sig frem i 2. division, er lørdag, når de tager imod Vejgaard, der også overraskede ved at sejre i sæsonpræmieren.

Gennem Jens Gjesings fodboldkarriere spillede han 137 kampe for AGF, mens han senere blev udlånt og skiftede til Hobro. Desværre for forsvarsklippen blev han ramt af en korsbåndsskade, der gjorde ham fodboldinvalid.

En historie, du kan læse om i den artikelserie: Thomas Thorninger: Jeg var depressiv og havde mørke tanker

Se også: Dansker afslører kaos i storklub: Nul løn i to måneder

Se også: Traditionsklub trak nitten: 11 gange værre end konkurrenten

Se også: Nyt klubsamarbejde skal udvikle unge talenter