Andreas Cornelius smider vildt millionbeløb på luksus-villa

FCK-angriber Andreas Cornelius har købt, hvad der må siges at være et lækkert hus på Frederiksberg

Andreas Cornelius' comeback til FCK har været historien om skader på skader.

Men så er det godt, at den 30-årige angriber fremover kan slikke sine sår i sit splinternye hus.

Af Tinglysningen fremgår det nemlig, at han netop har købt en toetagers villa på Frederiksberg til svimlende 32 millioner kroner med overtagelse 1. september.

For den pris får han ifølge BBR-registret hele 263 kvadratmeter at boltre sig på fordelt på otte værelser.

Ja, du hørte rigtigt. Otte værelser.

Oven i hatten er der tre toiletter og to badeværelser i huset.

Billigere end Cornelius

Prisen på huset er dog stadig et godt stykke lavere, end hvad FCK betalte for at hente Andreas Cornelius til klubben sidste år.

45 millioner kroner lød prisen dengang.

I den forbindelse fik angriberen en femårig aftale til en månedsløn på cirka en million kroner.

Siden Andreas Cornelius vendte retur til Østerbro for et år siden, er det hans skader, der har trukket overskrifter frem for hans præstationer.

I sidste sæson blev det da også kun til spilletid i 11 Superliga-kampe.

Han spillede dog denne sæsons første Superliga-kamp for FCK, hvor han igen, igen blev skadet, og i øjeblikket er hans skadessituation stadig uvis.