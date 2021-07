Ramt af Agger-effekten: 'Det har givet et kæmpe løft'

I HB Køge kan man godt mærke, at man nu har et af dansk fodbolds største navne på trænerbænken. Men der er ikke pres på Daniel Agger for at skulle rykke op allerede i denne sæson

Sælgerne i HB Køge har fået bedre arbejdsvilkår.

Det er bare lettere at sælge et sponsorat, når Daniel Agger er træner - og man i øvrigt kan lokke med folkekære Lars Jacobsen ved hans side til arrangementerne i loungen i Køge Idrætspark.

Den østsjællandske købstad er ramt af Agger-effekten.

Den tidligere danske landsholdsanfører er den træner i de øverste rækker med den mindste erfaring, men det klart største navn.

Det kan mærkes.

- Eksponeringen har været overvældende. Lige meget hvor jeg går hen, er der stor interesse for vores lille klub.

- Alle synes, at der er spændende. Det er godt for byen og godt for klubben. Det er da fedt, og selvfølgelig skal vi også bruge det kommercielt, siger HB Køge-direktør Per Rud til Ekstra Bladet.

Daniel Agger og Lars Jacobsen blev 31. marts præsenteret som kommende trænere i HB Køge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den tidligere Brøndby-sportschef var en af arkitekterne, da den ambitiøse Agger-plan blev udtænkt i starten af året.

31. marts var den en realitet, da Agger og Jacobsen blev præsenteret på et pressemøde i midtercirklen på kunstgræsset i Køge Idrætspark.

Det var med stadionspeaker, indmarch og masser af journalister og tv-kameraer.

HB Køge har ikke noget imod at larme lidt.

Det handler om at være interessante og relevante, og nu bliver der i hvert fald lagt mærke til klubben i hele Danmark.

Først Brøndby-darlingen Mike Jensen til midtbanen, nu landsholdskoryfæerne Agger-Jacobsen til trænerbænken.

- Vi har haft stort fokus på at udvikle klubben. Vi har hele tiden oplevet en stigende interesse for projektet, men folk har tørstet lidt efter at få det sportslige med.

- Alle kan nu se, at vi hele tiden forstærker os, og at det går den rigtige vej. Vi er virkelig en klub i fremgang, og det kan også ses på sponsorindtægterne, siger Per Rud.

Lars Jacobsen og Daniel Agger har masser erfaring fra landshold og udland, men de er helt grønne som trænere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Grundlæggende er der tre ting, der sælger. Gode resultater, gode faciliteter og gode navne.

- Og vi har angrebet det fra alle vinkler og kan godt mærke, at det er begyndt at give pote.

- Det er da blevet nemmere at sælge sponsorater. Det var der også allerede, inden Daniel og Lars kom, men selvfølgelig har det givet et kæmpe løft, siger HB Køge-direktør Per Rud.

Første hjemmekamp for Daniel Agger bliver mod hans fødeby Hvidovre søndag 1. august.

Per Rud håber og tror på, at Agger-effekten også slår igennem på tilskuerpladserne:

- Vi arbejder på at kunne lukke 2500 ind. Det ville være fantastisk. Der plejer ikke at komme 2500 til fodbold i Køge ...

HB Køge er ikke ifølge direktør Per Rud ikke oprykningsbejler i Lars Jacobsen og Daniel Aggers første sæson. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er ikke Superliga-bejler ... endnu

Med opmærksomhed følger som regel også forventninger, men Per Rud vil ikke tale om oprykningen til Superligaen.

Ikke endnu i hvert fald.

- Alle forventer og tror, at nu kører vi bare, men sådan er det ikke. I sidste sæson kom vi i top-6, selvom vi egentlig ikke havde økonomien til det.

- Det var flot, men vi så også, at der var lang vej til de bedste. Det ville være hult at begynde at snakke oprykning med det her hold. Målet er top-6 igen og så præstere bedre i slutspillet end i sidste sæson, siger HB Køge-direktøren.

236 landskampe på trænerbænken i HB Køge - og 375 på på trænerbænkene i 1. division

Lars Jacobsen - 81 landskampe. Aggers gamle forsvarsmakker er også ved hans side i HB Køge. Han har heller ikke den store trænererfaring, men var tilknyttet Skovshoved i starten af året. Foto: Jens Dresling Heidi Johansen - 80 landskampe. I godt to og et halvt år har Heidi Johansen (t.v.) været målmandstræner i HB Køge. Hun skrev historie som den første kvindelige træner på et dansk professionelt herrehold. Foto: Kim Agersten Daniel Agger - 75 landskampe. Den tidligere Liverpool-spiller er helt grøn som træner, men har brugt de seneste år på at forberede sig. Ambitionerne stopper ikke ved 1. division i HB Køge. Foto: Jens Dresling Claus Jensen - 47 landskampe. Den tidligere midtbaneelegantier er både storaktionær og manager i Nykøbing FC. Han førte falstringerne til oprykning i sidste sæson. Foto: Lars Poulsen Per Frandsen - 23 landskampe. Frandsen er blandt de mest rutinerede træner på dette niveau. Han har været i HB Køge og AB, før han for fire år siden tog over i Hvidovre. Foto: Lars Poulsen Peter Løvenkrands - 22 landskampe. Den tidligere Rangers-spiller er ny i Fremad Amager. De seneste sæsoner er en lind strøm af spillere og trænere kommet til klubben - og forsvundet igen. Foto: Lars Poulsen Jan Michaelsen - 19 landskampe. Michaelsen er teknisk chef på akademiet i Nykøbing FC. Sideløbende er han assistenttræner for Claus Jensen med fokus på det defensive. Foto: Lars Poulsen Jesper Christiansen - 11 landskampe. Den tidligere FCK-keeper er målmandstræner i Fremad Amager. Han kom til klubben i 2018 og vendte efter en afstikker til Viborg tilbage til før sidste sæson. Foto: Peter Hove Olesen Thomas Kristensen - 7 landskampe. Eks-FCK'eren tilbage i Lyngby. 'TK' har fået ny jobbeskrivelse i sommerens løb. Han er transitionstræner og fungerer som bindeled mellem talenterne og førsteholdet. Foto: Lars Poulsen Mikkel Beckmann - 7 landskampe. Siden starten af 2019 har Beckmann været i hjerteklubben Lyngby som assistenttræner. Han skal hjælpe den nye mand på bænken, islandske Freyr Alexandersson. Foto: Lars Poulsen Mikkel Thygesen - 3 landskampe Den tidligere Brøndby-kaptajn har de seneste to sæsoner været assistenttræner i FC Helsingør, hvor han har været med til at skabe fine resultater. Foto: Lars Poulsen

Sjællænderne vil i Superligaen inden for de kommende tre år, og Per Rud kommer til at give Agger og Jacobsen arbejdsro på bænken:

- Vi har den tålmodighed, der er nødvendig. Vores opgave bliver at give dem ro, tryghed og støtte hele vejen igennem.

Hvem tager oprykningen?

I sidste sæson kunne man på forhånd sige med nogenlunde sikkerhed sige, at det ville blive mellem Viborg, Silkeborg og Esbjerg. Sådan gik det også, men denne gang er det langt sværere at pege på, hvem der løber med oprykningspladserne. For 1. division er en række fuld af spørgsmålstegn - og uro på de indre linjer! Esbjerg har det på papiret bedste hold og de største økonomiske muskler. Men den tyske træner Peter Hyballas entre på vestkysten har ført kaos med sig, og det er umuligt at sige, hvordan det ender. Lyngby har efter nedrykningen sagt farvel til flere profiler og også mistet træner Carit Falch. De har fået Andreas Bjelland 'hjem', men i hvilken forfatning er han? Jens Berthel Askou kan sit håndværk, og AC Horsens bør have stabiliteten til at blande sig toppen. Men noget spektakulært hold er det ikke. Og så er der HB Køge. De har forstærket sig fornuftigt og kan muligvis komme til at spille en hovedrolle. FC Helsingør er et frækt bud på en oprykker. Nordsjællænderne gjorde det godt i sidste sæson og bliver bare ved med at lægge på. Hold øje med dem. FC Fredericia skal heller ikke afskrives, men der er en grund til, at de går i gang med deres 21. sæson i træk i 1. division! For gode til at rykke ned, for dårlige til at rykke op… Vis mere Vis mindre

