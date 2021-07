Anmelder Esbjerg efter træner-vanvid

Arbejdstilsynet er af Spillerforeningen blevet bedt om at se nærmere på forholdene for spillertruppen efter cheftræner Peter Hyballa har slået på spillere og har indledt psykisk terror mod flere spillere og ansatte i klubben

Spillerforeningen har mistet tålmodigheden med Esbjergs håndtering af cheftræner Peter Hyballas stil i forhold til truppen.

Ledelsens fodslæbende facon vil spillernes organisation ikke finde sig i, så efter en uge uden handling eskalerer konflikten... med andre ord er det nu advokater - og Arbejdstilsynet, der bringes på banen.

Arbejdstilsynet har så vidt vides aldrig tidligere været bragt i spil i en sag om arbejdsmiljøet i elitefodbold i Danmark.

- Vi har i nogle uger været i dialog med ledelsen i Esbjerg fB, men det er der ikke kommet noget ud af, så derfor har vi i tirsdags rettet en formel henvendelse til klubben på baggrund af den grænseoverskridende adfærd, som også har været beskrevet i flere medier, siger Spillerforeningens direktør Michael Sahl til Ekstra Bladet.

. Det har ikke fået klubben til at ændre på tingene.

- Derfor føler jeg også, at vi nødsaget til at gå videre med sagen, for jeg føler i den grad, at der nu er behov for klart og tydeligt at sige fra over for en kultur eller bare en tendens, hvor dine personlige rettigheder som ansat i Danmark - og som menneske - bliver udfordret.

- Det kan og vil vi ikke acceptere, slår Michael Sahl fast.

Den tyske træner har i flere tilfælde slået på spillere i truppen. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan Peter Hyballa har overfaldet spillere, som han mente skulle tabe sig.

Hans fysiske træner har taget fotos af spillerne i underbukser for at dokumentere effekten af træningen og en spiller er blevet pålagt at tabe sig seks kilo på to uger.

Spilleren havde en fedtprocent på seks!

Det er episoder som det, der får Spillerforeningen på barrikaderne, fordi netop sunde kropsidealer er vigtige i elitesport.

Peter Hyballa og klubbens nye ejere mener, at konflikten handler om modstand mod klubbens planer for en ny spillestil. Det stikker langt dybere, mener Spillerforeningen. Foto: Ernst van Norde

- På det generelle plan vil de fleste gerne undgå grænseoverskridende adfærd alle steder i vores samfund, og så skal vi alle være med til, at tendenserne stoppes i tide.

- Vi kan bare se os omkring i vores sportsverden, hvor der er sager, hvor man helt sikkert ville have ønsket, man havde reageret tidligere for at undgå en eskalering af den grænseoverskridende adfærd.

- Tænk bare på 'Svømmesagen.' Det skal og vil vi ikke tolerere, ”bare fordi det er sport,” siger Michael Sahl med henvisning til opgøret i Svømmeforbundet, hvor svømmere i en årrække måtte stå model til offentlige vejninger som del af en usund træningskultur.

- Derfor har vi også anmeldt det til Arbejdstilsynet, fortæller Michael Sahl.

Jeg har hørt rigeligt til, at der skal siges fra. Vi er i Danmark, og her gælder visse standarder – også når man er ansat fodboldspiller – og dem vil jeg til enhver tid forsvare.

- Jeg håber, man i Esbjerg er sin opgave voksen og nu træder i karaktér, lyder opfordringen, som ikke handler om klubbens spillestil, som ellers har været et flittigt benyttet argument fra klubbens nye ejere.

- Jeg føler mig 100 procent sikker på, at man kan indføre en hvilken som helst spillestil i en hvilken som helst klub uden grænseoverskridende adfærd.

En ung spiller er blevet bedt om at tabe sig seks kilo på to uger. Spilleren havde en fedtprocent på seks. Foto: Ernst van Norde

- Det er en elitefodboldklubs fornemmeste opgave at skabe gode resultater.

- Nogle har en forretningsmodel, hvor man vægter sejre og mesterskaber højest, andre vægter talentudvikling højest og andre måske noget helt tredje.

- Men jeg tror ikke på, at nogen i Danmark ønsker sig disse mål opfyldt, hvis det trækker et spor af grænseoverskridende adfærd efter sig. Det tror jeg heller ikke, at fans og andre med kærlighed til fodbold i Esbjerg gør, siger Michael Sahl.

Peter Hyballa bagatelliserede i et interview med Süddeutsche i går problemerne i Esbjerg. Ekstra Bladet har gennem snart tre uger ønsket at snakke med træneren, men den forespørgsel blev atter afvist torsdag.

Meldinger fra truppen går på, at den tyske træner har skruet ned for den barske adfærd i ugens løb.