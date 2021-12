Ansatte flygter fra DBU

Det vil være synd at sige, at julefreden har sænket sig over DBU’s kontor i Brøndby.

Det har godt nok været et fremragende landsholdsår på både herre- og kvindesiden, men på de indre linjer ulmer uroen på DBU Allé.

Det er i den kommercielle afdeling, at den er helt gal.

Adskillige af hinanden uafhængige kilder med dyb indsigt i forholdene i DBU taler om et betændt arbejdsmiljø og et elendigt arbejdsklima i afdelingen, der bliver ledet af kommerciel direktør Ronnie Hansen.

Han startede 1. december 2020, og siden har der været en stor udskiftning i den kommercielle afdeling.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er fem medarbejdere alene inden for de seneste måneder forsvundet fra den kommercielle afdeling i DBU og flere kan være på vej væk i nærmeste fremtid.

I hvert fald er én blevet fyret, andre har selv valgt at sige op. En har endda sagt farvel uden at have et nyt job på hånden.

Ronnie Hansen har tidligere været eventchef i Odense. Abejdsklimaet i DBU, hvor han nu er kommerciel direktør, beskrives som betændt. Foto: Thomas Emil Sørensen.

Det har fået uroen til at sprede sig i huset, og Ronnie Hansens ledelsesstil er ifølge Ekstra Bladets oplysninger et samtaleemne både internt i huset og udenfor betonbunkeren i Brøndby.

Ronnie Hansen overtog stillingen fra Jesper Lind Andersson, der blev fyret i sensommeren 2020.

Den nye DBU-direktør, Jakob Jensen, ønskede en anden profil på posten og valget faldt på Ronnie Hansen.

Hans ansættelse har, ifølge en række kilder, været som at kaste en bombe ned i afdelingen, og han beskrives som direkte fejlcastet til jobbet.

Han beskrives også som en meget temperamentsfuld og højtråbende chef, der kan tale kontant til sine medarbejdere, ligesom han er en stor arbejdsnarkoman, der forventer samme engagement og arbejdsvillighed fra sine medarbejdere.

Der var fuldt hus i Parken til EM og de efterfølgende kampe i efteråret. Manden med ansvaret for billetsalget har fået en fratrædelsesaftale i DBU. Foto: Finn Frandsen.

Det er helt åbenlyst, at en række medarbejdere har haft det meget svært med Ronnie Hansens personlighed og ledelsesstil.

Han omtales fra flere kilder som en knivskarp og nørdet type, men samtidig virker han langtfra færdiguddannet til at arbejde med mange mennesker omkring sig.

Ekstra Bladet er bekendt med, at der er blevet klaget over Ronnie Hansens adfærd og facon til direktionen.

Beskeden retur var angiveligt, at Ronnie Hansen som kommerciel direktør har mandat til at lave ændringer, og at der var tillid til ham.

Ronnie Hansen kom til DBU fra kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. Her var han direktør for sport, kultur og underholdning.

En dynamisk kaospilot

Det er en hårdtarbejdende bulderbasse, som DBU udpegede som kommerciel chef for Danmarks største specialforbund.

1. december sidste år tiltrådte Ronnie Hansen efter fyringen af Jesper Lind Andersson, der var den detroniserede direktør Claus Bretton Meyers opfindelse og blev sparket ud i august 2020.

Den 37-årige sønderjyde virker som en mand, der skiller vandene på sin vej mod det næste topjob.

Ronnie Hansen er flittig, energisk, men også lidt af en kaospilot. Foto: Line Ørnes Søndergaard.

Ronnie Hansen er født og opvokset i Ribe, har været medejer og direktør af spillestedet Pumpehuset i København.

Han har også en fortid som kommerciel chef på spillestedet Vega og som eventchef for Odense&Co, hvor han selv valgte at trække stikket efter to et halvt års ansættelse.

Her satte han en række store initiativer i søen blandt andet Tinderbox, der er en stor fynsk musikfestival i Tusindårsskoven, og NBA 3X, der er en kæmpestor basketball event.

Siden kom han til en lederstilling i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, hvor han havde ansvaret for sport, kultur og underholdning.

Med til beskrivelsen af Ronnie Hansen hører også historien om en mand, der er meget driftig, dynamisk og arbejdsom, men også lidt af en kaospilot.

Opbakningen til landsholdet er eksploderet de seneste måneder. Men der er uro på de indre linjer hos DBU i den kommercielle afdeling. Foto: Finn Frandsen.

I den brede offentlighed er han nok mest kendt for i starten af året at have fået en betinget dom på otte dages fængsel for brud på navneloven.

Af principielle årsager ønskede han og hans kone ikke at navngive deres datter, fordi de er imod, at folkekirken skal stå for personregistrering.

De stillede de op og fortalte på Go' morgen Danmark på TV 2.