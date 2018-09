TV3 indrømmer: Har brugt falsk lyd på fodboldkampe

Uden at fornærme nogen synderligt kan man vist godt konstatere, at stemningen på lægterne i den næstbedste danske række sjældent er på kogepunktet.

Det lød dog gevaldigt sådan, da fodboldmagasinet Onside søndag aften rullede over skærmen på 3+.

Højdepunkterne fra blandt andet Sundby Idrætspark på Amager og Lyngby Stadion var således piftet op med et lydspor, der nærmere lød som noget fra en af de store ligaer.

Og redaktionschefen på TV3 Sport, Benjamin Munk Lund, synes da også, at der var pillet unødvendigt meget ved lyden på højdepunkterne fra landets næstbedste række.

'Jeg kan godt forstå, at nogle har undret sig over lyden i indslaget fra NordicBet Ligaen i søndags. For der er en stadionstemning i lydbilledet, som er for meget og unødvendig. Vi arbejder selvfølgelig med lydbilledet på vores indslag, højdepunkter og reportager, så det hverken bliver dødt, grimt, skrattende og så videre, men vi har ingen interesse i at få Sundby Idrætspark til at lyde som Anfield, for det ved alle vores seere – og også os selv – bedre end nogen andre, at det ikke er.

'Vi undersøger, hvordan det er sket, så det ikke sker igen', lyder det i et skriftligt svar.

Det er derfor også indtil videre et mysterie, hvor stadionlyden rent faktisk stammer fra.

Seere undrede sig

Flere seere bemærkede hurtigt, at det bestemt ikke lød som hverken Sundby Idrætspark eller Lyngby Stadion, da højdepunkterne blev vist søndag aften.

Stemningen i NordicBet ligaen er åbenbart så kedelig at Onside føler sig nødsaget til at lægge falsk publikumslyd på highlights pakken derfra. Pinligt af TV3 #1div — Lyseblå på Vrangen (@SEinside) 16. september 2018

Ha ha hvor svagt. Onside lægger fake publikumslyd på deres indslag fra 1. division. Der har ALDRIG været så meget støj på Sundby Idrætspark. — Andreas B Stær (@Staerosaurus) 16. september 2018

Er jeg den eneste der kan høre at der er lagt "stadionlyd" ind på sammendraget fra 1 div, her nu i onside? Den samme piftelyd der kører i sløjfe under alle kampene.. — Casper Fischer (@Fiscker89) 16. september 2018

Ifølge Benjamin Munk Lund er det ikke normal praksis, at Onside lægger lyd fra andre og større kampe ind over højdepunkter fra mindre larmende stadioner for at få kampene til at fremstå mere interessante.

'Nej. Men helt generelt så arbejder vi på alle mulige måder med at få lyd og billede til at hænge sammen på en god måde for hele tv-oplevelsens skyld. Eksempelvis har vi også lyd på under langsomme gengivelser, men hvor lyden ikke er i slow'.

'Vi kan også have brug for at fjerne lyd, der er forstyrrende eller upassende. Vi kan have brug for at justere lydniveauet op eller ned, så vi ikke står med et dødt lydbillede, eller så vi får pæne overgange i et indslag. Den slags har vi gjort før, og det kommer vi til at gøre igen'.

- Er det ikke problematisk i forhold til troværdighed, hvis seerne ikke kan stole på, at lyden stemmer overens med virkeligheden?

'Som nævnt er der et hav af situationer, hvor vi selvfølgelig både kan og skal redigere også i lydbilledet. Det handler ikke om troværdighed, men om at lave et ordentligt produkt. I den konkrete situation er det bærende element jo vores billeddokumentation, at man kan se, hvad der foregår'.

'Men det ændrer ikke ved, at nogle jordbunker og gravkøer bag det ene mål på et stadion på Amager hverken skal synge eller pifte – reportager skal lyde og ligne det, de er, og der skal være sammenhæng mellem lyd og billede', skriver Benjamin Munk Lund.

Du kan se udsendelsen ved at klikke her. Højdepunkterne fra Nordic Bet Ligaen starter cirka 45 minutter inde i udsendelsen.

