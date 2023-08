B.93 dropper samarbejde med bettingfirmaer

NordicBet Liga-klubben B.93 skriver på sin Facebook-side, at klubben har valgt at droppe samarbejder med bettingfirmaer. Det er en meget vanskelig afvejning, vurderer formand Lars Lüthjohan

B.93 kunne tirsdag præsentere et samarbejde med det britiske sportsbetting-brand SpreadEx, men nu har klubben truffet en vigtig beslutning.

Klubben vil nemlig ikke samarbejde med bettingfirmaer, skriver Østerbro-klubben på sin Facebook-side.

Formand Lars Lüthjohan siger til klubbens Facebook-side, at det er en stor beslutning.

- Det er en meget vanskelig afvejning. Det, at drive en fodboldklub, er en forretning, hvor der efterhånden er behov for ganske store indtægter. Vi konkurrerer pt. med et af de absolut mindste budgetter i 1. division samtidig med, at vi støtter klubbens ungdomshold, akademiet og pige- og kvindesiden.

- Heroverfor står, at investeringen fra alle investorer i B.93 er forankret solidt i vores værdisæt om kærlighed, enkelhed og udfordrende indsats. Værdierne skal reflekteres og forankres solidt i både vores sportslige og kommercielle beslutninger.

- Vi har ved beslutningen valgt at tage særligt hensyn hertil. Samtidig må vi så udfordre os selv på at skaffe samarbejder med virksomheder, som ønsker at støtte klubben grundet vores værdisæt og ageren og ikke på grund af en beregnet kommerciel værdi.

B93 spiller lige nu i Danmarks næstbedste fodboldrække. Foto: Christian Midtgaard

- Det bliver en spændende udfordring, men vi vælger at stole på, at der er mange virksomheder med gode CSR-programmer og kærlighed til sporten, som vil støtte den måde, vi griber tingene an på. Hvis ikke så må vi lægge budgettet herefter, siger formand Lars Lüthjohan.

Direktør Patrick Hyldgaard tilføjer om beslutningen.

- Det er en stærk og modig beslutning. Det ser ud til at mange omkring klubben er enige, hvilket er et rigtig godt tegn på, at vi skal holde fast i vores værdisæt også kommercielt, selvom vi måske godt kunne holde fast i den oprindelige afvejning uden reelt at gå på kompromis. Ja, vi bliver udfordret, og vi må vente med forskellige initiativer, men det lever vi med.

- Vi vil have resultater, men de skal være forankret i et solidt værdimæssigt fundament. Ellers bliver resultaterne blot midlertidige. Det bliver spændende at se, hvor mange virksomheder der tænker med hjertet.

B.93 har fire point efter de første fire runder i NordicBet Ligaen.