Barsk cheftræner: - Håbløse foræringer!

RANDERS (Ekstra Bladet): Det kan godt være, der stadig er lidt sprogvanskeligheder, men Vejles rumænske cheftræner, Constantin Galca, pakkede i hvert fald ikke tingene pænt ind, da han mødte pressen efter oprykkernes 3-1-nederlag i Randers.

Vejles femte nederlag i de seneste seks kampe…

Nederlaget i Kronjylland blev en realitet efter en sand ’perlerække’ af personlige fejl af vejlenserne i anden halvleg, efter man ellers var gået til pause med en føring.

- Det var store, store fejltagelser, og der var alt for mange af dem. Det kan vi ikke holde til med så mange personlige fejl. Vi spillede en god første halvleg og flyttede bolden fint rundt om Randers, men så forærede vi dem tre mål, lød det fra Constantin Galca, der ufortrødent fortsatte.

- Det var en håbløs fejl ved 1-0-målet, hvor vi ikke kom tæt nok på vores modstandere. Fejlen efter hjørnesparket (hvor keeper Indy Groothuizen boksede bolden lige ud i hovedet på Vito Mistrati, red.) siger sig selv, at det ikke må ske, og straffesparket er også dårligt af os.

- Fodbold skal spilles i 90 minutter, så jeg kan ikke bruge til noget, at vi spillede en god første halvleg. Vi gav dem sejren, og det er ikke godt i vores situation, sagde en tydelig og helt fattet Constantin Galca.

Vejle gav Randers lov til at folde sig ud i fredagens Superliga-dyst. Foto: René Schütze

Det var nu heller ikke fordi, Constantin Galca sagde noget forkert.

Vejle-spillerne klovnede rundt i anden halvleg og lod Randers blæse frem i den ene angreb efter det andet. Og så hjalp oprykkerne selv til, som cheftræneren også harcelerede over.

Mads Greve var da også helt enig i sin træners udtalelser.

- Jeg står med en lortefølelse, for vi skulle aldrig have tabt denne fodboldkamp. Det er for ringe, at vi hverken kan dække op eller forsvare på hjørne og samtidig bliver ved med at give det ene straffespark væk efter det andet.

Indy Groothuizen græmmer sig efter Randers' scoring til 2-1. Foto: René Schütze

- Vi faldt sammen ved deres udligning, og det er da nok manglende selvtillid, der spiller ind efter ét point i fem kampe forinden. Stemningen er ellers helt fin i truppen, og vi spillede en god halvleg. Nu skal vi have fjernet de personlige fejl, og så skal den kamp i Lyngby vindes for enhver pris i næste runde!

Vejle har 14 point for 12 kampe i Superligaen. Lyngby har 3 og Horsens 6 – begge med en kamp færre end vejlenserne.

