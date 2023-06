Bekræfter: Transfervinduet i Danmark ændres

Det store fede kryds som danske fodboldfans har sat ud for torsdag 31. august, kan de godt hviske væk igen.

Årets deadline day, som sidstedagen på transfervinduet populært kaldes, rykkes nemlig med et døgn til 1. september, så den i højere grad flugter med lukkedagene i flere af Europas øvrige fodboldlande.

Det oplyser Divisonsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, overfor Tipsbladet.

- Jeg kan godt bekræfte, at beslutningen er taget. Jeg er dog lidt mere usikker på, hvorfor vi ikke har meldt noget ud endnu. Men jeg kunne forestille mig, at det er processen hos Fifa, som trækker lidt ud.

Beslutningen om at forlænge transfervinduet frem til 23.59 1. september har været et ønske fra klubberne.

- Vi laver ikke sådan en aftale, uden det er et ønske fra klubberne. Der var et markant flertal, og jeg husker også, at stort set alle var for beslutningen.

Ændringen betyder også, at danske klubber ikke længere risikerer at miste en spiller 31. august for så ikke at kunne nå at købe en afløser på grund af forskellige lukketider.

- Det må være den del det handler om. Man hører nogle gange klubberne melde ud, at transfervinduet er lukket for dem, men der sker bare nogle gange ting i sidste øjeblik, og jeg tænker, at det er et af hovedargumenterne fra klubberne.

Det danske transfervindue åbner officielt 15. juni, men arbejdet med at forstærke trupperne til den kommende sæson er en konstant igangværende proces.

I eksempelvis Spanien, Italien, Tyskland, Frankrig og England lukker vinduet den 1. september, og nu følger man i Danmark trop.