Bendtner afslører: Havde ny klub klar

Der skulle tænkes godt og grundigt efter afslutningen i FC København, fortalte Nicklas Bendtner i midten af december og luftede muligheden for et karrierestop.

Siden har der været meget stille, men den tidligere landsholdsangriber har haft noget at gruble over.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke er kommet nærmere en beslutning, men han havde en klub, som han efter eget udsagn var meget tæt på at lave en aftale med.

- Det er stadigvæk udefineret. Der er ikke noget, der er sikkert. Det kan både blive en dreng og en pige, jeg har ikke besluttet mig. Jeg kunne have valgt noget og var meget tæt på det, men så ramte corona, så nu er det igen ground zero.

- Så du havde haft en klub, hvis ikke coronavirus var gået i udbrud?

- Sådan kan man nok godt formulere det, ja.

- Det var da lidt nederen?

- Ja, haha, det var det. Jeg kan fortælle dig, at det ikke var en dansk klub, og så fortæller jeg ikke mere. For jeg spiller kun for én dansk klub, og det er FCK. Det var jeg helt fast besluttet på. Jeg vil ikke kunne spille for en anden dansk klub.

- Har du en deadline trods de coronatider, vi lever i?

- Næh, slet ikke. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker lige nu. Fra den ene dag til den anden sker der noget nyt med corona. Så jeg tror, det lige nu handler om bare at passe på sig selv og tage det stille og roligt.

Bendtner og kæresten kan opleves i deres tv-serie inden længe. Foto: Linda Johansen

Nicklas Bendtner fortalte i midten af december, at han også kunne finde på at springe ud i eventyr uden for fodboldverdenen, og den del har han da taget hul på.

Han og kæresten Philine Roepstorff har sammen med Discovery lavet tv-serien ’Bendtner & Philine’, som får premiere på Dplay torsdag, og han er også i færd med at sælge to luksuslejligheder og sit eget merchandise.

Derudover har han også ytret, at han gerne vil starte et champagne- og vinfirma.

Hans sidste kamp for FCK var 10. november mod FC Midtjylland, hvor han fik et kvarters tid i 4-1-nederlaget.

