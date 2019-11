Bendtner besudler Laudrup: Noget så skrækkeligt

For mange unge fodboldspillere omkring årtusindeskiftet havde det nok været guld værd at få en Laudrup-trøje i præmie - men ikke for Nicklas Bendtner.

Den bogaktuelle angriber fortæller i udgivelsen 'Begge Sider', at han fik en Ajax-trøje med det berømte navn. Han valgte dog at sætte tape over, for han ville ikke gå med 'noget så skrækkeligt'.

Det skyldtes landsholdslegendens tid i FC København, hvor Laudrup ikke havde sine bedste fodboldår.

- Det handler sikkert om flere ting. Jeg er jo blevet ægte FCK-fan. Søndag efter søndag tropper jeg op på Nedre C med Morten fra KB. Her skråler vi med på linjer som 'Det er søndag, klokken den er kvart i bold, jeg tager FC-trøjen på, og selvom tøsen tigger om et søndagsknold, så siger jeg nej, nu må jeg gå.'

- Jeg elsker den sang, elsker klubben og fællesskabet. Og derfor er det også pænt umuligt at bære den trøje, som Brian Laudrup forlod FCK for – uden nogensinde at have ofret sig, skriver han i bogen.

Det blev kun et lynvisit i Danmark for Brian Laudrup, men det har åbenbart gjort indtryk på Bendtner. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han betegner Brian Laudrup som en 'dygtig nok' spiller, men ingen inspirationskilde. Selv var han mere til spillere som Francesco Totti, Ronaldo og Romario.

Brian Laudrup spillede blot 12 kampe for FC København for 20 år siden, men det tårnhøje niveau fra udlandet fik han ikke vist frem i Superligaen.

Efter kort tid droppede han Danmark og turen gik videre til Ajax, som blev hans sidste som professionel.

Laudrup nåede at hjemføre en EM-titel med landsholdet og på den personlige front er han fire gange blevet kåret som Årets Spiller. Nicklas Bendtner vandt selv prisen i 2009.

