Bendtner dumper prisen igen

Nicklas Bendtner har svært ved at komme af med sin norske villa, og ifølge ejendomsmægleren passer det ikke, at Rosenborg-bossen Ivar Koteng vil overtage

Bendtner: Jeg vinker lidt farvel til fodbolden

Tilbage i september 2019 forlod Nicklas Bendtner Rosenborg for at vende hjem til FC København, men hans norske bolig er stadig ikke blevet solgt.

Sidste vinter blev den sat til salg for 13 millioner danske kroner, i april blev prisen sænket til 12,7 millioner, og nu er den dumpet til 12,2 millioner kroner.

- Vi har sat udsalgsprisen lidt ned, og foreløbig har det været ganske fin interesse. Det er et helt andet marked i dag, fordi der er en anden rente, så jeg har et godt håb om, at det bliver et salg, siger ejendomsmægler Kent Nergård til Nettavisen.

Bendtner købte villaen i maj 2017 for netop 13 millioner kroner, og i sin bog fortæller han, at Rosenborg-boss Ivar Koteng vil overtage villaen, hvis Bendtner ikke får den solgt til den oprindelige pris.

- Det er bare rygter fra gaden. Koteng har ikke noget med dette salg at gøre, siger ejendomsmægleren nu, mens Koteng selv ikke har nogen kommentarer.

Bendtners villa i Norge ligger nogle kilometer øst for Trondheim og er på mere end 500 kvadratmeter. Den blev opført i 2007 og har otte værelser, fire badeværelser, og derudover er der tagterrase og dobbeltgarage.

For nylig blev der sat rekord i Trondheim, hvor en bolig blev solgt til 27,7 millioner kroner, hvilket skulle være det dobbelte af den tidligere rekord.

Nicklas Bendtner har ikke spillet professionel fodbold siden bruddet med FCK ved udgangen af 2019 og har senest optrådt på oldboysholdet i Tårnby FF.

