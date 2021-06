Bendtner erkender: Det er slut

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)

Mere end halvandet år efter han spillede sin sidste kamp for FC København, har Nicklas Bendtner for første gang omtalt sin professionelle fodboldkarriere som værende forbi.

Det sker i Discoverys tv-program 'Bendtner og Philine'.

- Hele ens liv har man spillet fodbold, og fra den ene dag til den anden stopper det, og så har du egentlig bare gået i et år og ikke har kunnet gøre nogle af de ting, du gerne ville udenfor, fordi corona har været der. Jeg tror, jeg skal have lidt mere tid til at processere, at det er slut nu, siger Nicklas Bendtner i programmet og uddyber.

- Det bliver et helt anderledes liv, jeg skal til at leve. Nu skal jeg til at finde mig noget andet at gå op i og finde nogle andre ting som giver mig det, som fodbold har givet mig alle de år, siger han.

Et år uden fodbold: Farvel, Bendtner

Den tidligere danske landsholdsangriber med 81 landskampe og 30 mål på samvittigheden har tidligere fortalt, at et skifte til Kina gik i vasken, fordi corona brød ud sidste forår, hvilket han også understreger i tv-programmet.

Nicklas Bendtner fortalte i februar, at han er påbegyndt en træneruddannelse i håb om at gøre karriere på sidelinien i fremtiden.

Karrieren på banen bragte ham forbi storklubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, mens de senere år bød på ophold i Nottingham Forest og norske Rosenborg, inden turen gik hjem til FC København.

33-årige Bendtner spillede sin sidste kamp for FC København, da han blev skiftet ind mod FC Midtjylland 10. november 2019.

Siden spillede han et par kampe for Tårnby FF's old boys-hold.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)