Bendtner i krig med Caroline: Anmeldt for kidnapning

Eks-baronessen Caroline Fleming får en hård medfart i Nicklas Bendtners nye bog ’Begge Sider’.

De to dannede par og fik sammen sønnen Nicholas, men det har været turbulent mellem de to, og barnet er også kommet i klemme ved flere lejligheder, beretter Bendtner i sin nye udgivelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Caroline Flemings manager, Jesper Thomsen, der meddeler, at hun ikke ønsker at kommentere Bendtners version.

I bogen fortæller fodboldstjernen, at Fleming allerede var meget striks, da Nicholas lige var kommet til verden, og fodboldspilleren måtte kun være sammen med ham i selskab med hende eller barnepigen. På et tidspunkt fik han nok og gik i Hyde Park med sønnen i barnevognen.

Ifølge Bendtner blev moderen rasende og beordrede ham hjem, hvilket han gik med til. Det næste øjeblik kom en politibil forbi, fordi han var blevet anmeldt for kidnapning.

Bendtner flyttede fra Fleming i foråret 2010. Foto: Colourpress.com

Årelang kamp

Flere steder i bogen nævner Bendtner sorgen over ikke at være tæt på sin søn – både i fysisk og psykisk forstand.

Det æder ham op.

Han vil gerne have delt forældremyndighed, men det kræver, at han kan møde op, når Caroline Fleming foreslår det. Bendtner fortæller i bogen, at hun foreslår datoer, hvor han skal spille kamp. Derudover sker det ifølge ham fem gange, at han bliver brændt af i forhold til at se sønnen. Alle gange ender han med egne ord med at save sig selv over – altså drikke massivt.

Han indrømmer dog også, at han selv missede en aftale, hvor han dagen forinden havde været til bryllup. Her havde sønnen ventet på ham og grædt, da han ikke kom.

Det umage par var på ofte i pressens søgelys. Foto: Anthon Unger

Konflikt om bogen

Krigen mellem Bendtner og Fleming fortsætter.

En dag ønsker hun at komme forbi og lave aftaler for faderen og sønnens samvær for det næste halve år. Men hun vil også tale om bogudgivelsen.

Bendtner fortæller, at hun meget gerne ville ham til at omtale hende pænt i udgivelsen. Det gjorde Bendtner i dårligt humør, for han følte aldrig, at der er plads til hans sandhed i hendes verden.

Ifølge bogen bliver mange af aftalerne sløjfet, så han kun har mulighed for at se Nicholas fire gange på et halvt år.

Først som otte-årig overnatter sønnen hos Bendtner uden mor eller barnepige.

På den røde løber trods knas i forhodlet. Foto: Mikael Rieck

'Rigtig fint forhold'

Caroline Fleming har som nævnt ikke ønsket at kommentere de udsagn, som udkommer i bogen, men udtalte i forbindelse med hans sommerskifte til FC København, at det var godt, at de nu boede tættere på hinanden.

- Det er fantastisk. Jeg håber, det giver en masse glæde både til Nicholas og til hans far. Det ville jo være skønt for dem at kunne bruge mere tid sammen, så jeg ønsker Nicklas alt det bedste, sagde hun i september til Ekstra Bladet.

Her fortalte hun også, at Bendtner havde været i hendes hus i Klampenborg flere gange og betegnede deres forhold som 'rigtig fint'.

