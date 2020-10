Bendtner indgik hemmelig drukaftale med Ståle

Nicklas Bendtners bog, 'Begge sider', er udkommet på engelsk og har fået tilføjet et ekstra kapitel. Den tidligere landsholdsstjerne fortæller om en skuffende tid i FCK, hvor han ikke mener, at Ståle Solbakken gav ham chancen

Da Nicklas Bendtner for lidt over et år siden skiftede til til FC København, havde manager Ståle Solbakken et klokkeklart krav til angriberen: Ingen druk og ingen fester.

Det afslører den tidligere landsholdsstjerne selv i den engelske udgave af 'Begge Sider'. Bogen udkom torsdag på engelsk og har i forhold til den danske udgave, der udkom for godt et år siden, fået tilføjet et ekstra kapitel om tiden i FCK.

Bendtner underskrev kort før transfervinduets lukning en korttidsaftale med sin favoritklub og lovede i den forbindelse Ståle Solbakken, at han ville holde sig på dydens smalle sti.

Bendtner beskriver i 'Both Sides', hvordan han ved sin præsentation i Parken bliver spurgt til, hvorvidt han ser frem til at feste på Søpavillonen ved Søerne i København.

- Det er helt tydeligt ment som en joke, men jeg kan 100 procent ærligt svare, at jeg ikke har planer om at gøre det.

- Der er ingen måde, journalisten kan vide det på, men jeg har lige underskrevet en aftale om ikke at drikke eller feste de næste fire måneder. Det er et særligt krav fra Ståle, fortæller Bendtner i bogen, der er skrevet af journalist Rune Skyum-Nielsen.

Smilene var bredde, da Bendtner blev præsenteret i FCK. Foto: Jens Dresling

Nicklas Bendtner drømte om at blive Løvernes Konge i København og fik gåsehud, da han første gang trak den hvide trøje over hovedet.

Han fortæller i kapitlet, at han blev taget rigtig godt imod i omklædningsrummet - også af den åbenmundede førerhund Viktor Fischer, der ikke brokkede sig over, at Nicklas Bendtner stjal al opmærksomheden.

Men Nicklas Bendtner fik aldrig succes i FC København, og han så skriften på væggen i begyndelsen af november 2019, da han efter at have scoret mod FC Nordsjælland i pokalturneringen slet ikke fik spilletid i den følgende Superliga-kamp mod SønderjyskE.

- Pludselig står det lysende klart. Jeg passer slet ikke ind i Ståles planer. Jeg er her, fordi det er, hvad en række andre folk ønskede. Og fordi jeg kan blive brugt som joker, fortæller Bendtner, der havde håbet, at FCK-angrebet i højere grad var blevet bygget op omkring ham.

Han havde ikke lyst til at sidde på bænken og klappe ad holdkammeraterne. Som han siger 'hvis jeg skulle heppe, kunne jeg lige så godt gøre det fra tribunen'.

Ifølge Bendtner kunne FCK-manager Ståle Solbakken fornemme, at han langsomt mistede motivationen, men den nu 32-årige angriber mener ikke, at 213 minutter i Superligaen var en fair chance for at vise sig frem:

- Se på Sotiriou. Cyprioten har fået tre eller fire gange så meget tillid som mig og brændt den ene chance efter den anden. Og alligevel er han stadig foran mig i køen. Det virker ikke logisk.

Bendtner jubler efter sin eneste scoring i FCK-trøjen. Foto: Jan Sommer

Det endte med, at Nicklas Bendtner ikke fik forlænget sin aftale, og selvom hans agent, Ivan Marko Benes, mente, at Ståle ikke helt havde lukket døren, var Bendtner ikke interesseret i at blive i FC København.

- Jeg kommer ikke til at tigge om fire ekstra måneder. Det er for ynkeligt. Og jeg ville ikke være ærlig. Så meget vil jeg det heller ikke længere.

- Jeg vil kæmpe, men kun hvis det kan betale sig. Hvis belønningen er en lang næse, hvorfor så bekymre sig.

Da Nicklas Bendtner skrev under med FC København, mente langt de fleste eksperter, at det under ingen omstændigheder ville blive kedeligt, men det var lige præcise, hvad opholdet ifølge hovedpersonen selv blev:

- Ingen skandaler uden for banen, ingen triumfer på den. Pressen må føle, at jeg har svigtet dem.

'Begge Sider' var en kæmpe succes, da den sidste efterår udkom i Danmark og er nu på ottende oplag. Den er også udkommet i England og bliver senere oversat til italiensk.

- Bogen kommer til Italien til april næste år, og uden at sige for meget er der nok også en udgivelse på vej i Sverige. Vi forhandler også med flere andre lande. Den kan ende med at komme ud i over ti lande, siger biografiens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, til B.T.

Nicklas Bendtner har ikke fundet en ny klub efter FCK-tiden og spiller derfor for tiden for Tårnby FF's oldboys-hold.

Går glip af stort millionbeløb

Svarer igen på Durmisi-sviner: - Ingen bokse kunne hakkes af

Superliga-profil udlejet ét sekund før tid