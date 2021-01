Bendtner kan ikke få nok: Deltager i nyt tv-program

Nicklas Bendtner skal medvirke i et nyt tv-program sammen med sin kæreste, og et comeback på fodboldbanen har efterhånden lange udsigter

Nicklas Bendtner har endnu ikke officielt trukket sig tilbage som professionel fodboldspiller, men det peger efterhånden temmelig meget i den retning.

Den tidligere danske landholdsangriber har således takket ja til at være med i endnu et reality-program på Discovery Networks, hvor han og kæresten Philine Roepstorff i forvejen er hovedpersoner i deres eget program.

Også i den nye udsendelse, som kaldes 'Jaget vildt - Kendte på flugt' får Bendtner selskab af kæresten. Parrets opgave er kort sagt at holde sig skjult for et hold af efterforskere i ti dage sammen med seks andre kendte danskere.

Nicklas Bendtner har sagt ja til at flygte fra et hold af efterforskere i ny reality-serie.

Bendtner er ikke den eneste sportsstjerne, der har sagt ja til den noget specielle udfordring. Også MMA-kæmperen Mark O. Madsen skal forsøge at gemme sig sammen med Patrik Wozniacki.

De øvrige medvirkende er tv-værten Ibi Støving og komikeren Mikkel Klint Thorius samt Katerina Pitzner og hendes datter Ophelia Pitzner, der også tidligere har gjort sig i reality-branchen.

Programmet kører i seks afsnit fra 7. januar på Discovery Networks streamingtjeneste discovery+.

Udover tv-tjansen skal Nicklas Bendtner også bruge en del af 2021 på en turne med sin selvbiografi. Han har ikke spillet en professionel fodboldkamp i mere end et år, men har blandt andet holdt formen ved lige i Tårnbys old boys-afdeling.

