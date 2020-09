Bendtner køber øl: - Kutyme med bajere

Nicklas Bendtner fik debut for oldboysholdet Tårnby FF, men panik før start gjorde, at han spillede uden trøjenummer

Første kamp i ti måneder: Her gør Bendtner comeback

- Tager du billeder til Bendtners Instagram eller er det til Ekstra Bladet?

Der var et par nysgerrige tilskuere blandt de 200 børn og voksne, der var mødt frem på opvisningsbanen på Ugandavej i Tårnby for at overvære Nicklas Bendtners første fodboldkamp i 10 måneder.

Scenen er ikke længere de største stadions i Europa, men til gengæld får den 32-årige angriber nu fuld spilletid for oldboysholdet i Tårnby FF, der onsdag slog Fredensborg 1-0.

Nicklas Bendtner med syv oldboysspillere fra Fredensborg omkring sig. Foto: Anthon Unger

Godt nok kun 2x35 min, 'for de løber jo ikke så meget, og de skal også være færdige, inden det bliver mørkt', som en anden tilskuer formulerede det.

Selv havde Bendtner ikke de store kommentarer til sin debut, der også blev fulgt af kæresten Philine og tv-holdet fra Dplay.

- Ikke i dag. Det er ikke det, jeg er her for, siger Bendtner til Ekstra Bladet, inden han indrømmer, at han har købt drikkevarer til at fejre sejren med i omklædningsrummet.

- Ja, det er kutyme, at alle debutanter skal købe en ramme bajere, griner Bendtner.

Blandt de gamle drenge spillede Bendtner overraskende nok ikke helt fremme i front, men var i stedet offensiv midtbane med flotte tæmninger, afleveringer, afslutninger forbi mål og knap så mange løb, inden han røg ned som defensiv midtbane og til sidst venstre back.

Er du en konkurrent til Robert Skov på landsholdet på venstrebacken?

- Jeg har spillet alle de pladser før, men jeg har ikke mere at sige, siger Bendtner gående mod omklædningsrummet, mens en dreng kalder det sit livs største dag, fordi han undervejs laver tunnel på Bendtner.

Nicklas Bendtner på vej i omklædningsrummet for at dele øl ud til oldboysholdet. Foto: Anthon Unger

Der var også tid til at skrive autografer på vejen. Foto: Anthon Unger

Men hvad var egentlig det taktiske oplæg til Bendtner? Cheftræner Michael Lagermann havde givet ham en klar rolle.

- Han gjorde det faktisk rimelig godt i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Meningen er, at han skal spille hængende angriber, men han gør lidt, som det passer ham, griner cheftræneren.

- Vi har angribere nok, og han brændte jo nogle chancer i dag, så jeg tror, at han gør det meget godt på midten også næste gang. Jeg regner med, at han kommer med til Stenløse næste uge. Vi må se, om han har lyst.

Bendtner bider i græsset. Foto: Anthon Unger

Et par hundrede tilskuere var dukket op. Foto: Anthon Unger

Matchvinder onsdag aften var Nicolai Iversen med sit første sæsonmål, mens Bendtner med lange underbukser, lang undertrøje og røde støvler blandt ellers mange sorte støvler gjorde sit for at skille sig ud. Han var også eneste spiller uden rygnummer.

- Vi havde nogle problemer, fordi vi ikke var helt klar over reglerne omkring reklamer og sådan noget, så vi måtte finde en ny trøje til ham i sidste øjeblik.

I næste kamp er der dog trøjenummer klar til Bendtner med tilnavnet Lord.

- Han får 9'eren på trøjen her. Det skal vi nok nå. Nu skal vi ind og fejre det, og så skal han holde en lille tale, hvis vi kan få ham til det.

Tid til sejrsdans. Foto: Anthon Unger

Bendtner uden nummer på trøjen og i samtale med kæresten Philine. Foto: Anthon Unger

Nicklas Bendtners seneste fodboldkamp var 10. november 2019, hvor han fik de sidste 16 minutter af Superliga-kampen mod FC Midtjylland.

I Tårnby spiller Nicklas Bendtner nu sammen med nogle af de drenge, han kender fra den lille Amager-by fra gamle dage. Nicklas Bendtner spillede for Tårnby Boldklub frem til han som 10-årig skiftede til KB.

Siden gik turen over Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK, inden han altså meldte sig ind i Tårnby FF for at spille oldboys.

I foråret kunne Bendtner have skrevet under med en klub fra Kina, men så kom coronakrisen, og det eventuelle skifte blev aflyst, ligesom han også sagde nej til klubber fra Cypern og Tyrkiet.

Onsdag aften var de mange fly fra Københavns Lufthavn det eneste, der lugtede internationalt, mens næste kamp for Bendtner og Tårnby altså er mandag ude mod Stenløse.

Inden da skal Bendtner også lige have uploadet et foto til klubbens hjemmeside, for trupoversigten viser fortsat blot en tegning af Bendtner, men mon ikke der findes et brugbart på Instagram, selvom Ekstra Bladets fotograf altså kun tog billeder til avisen og eb.dk.

