Bendtner-lavinen ruller i England

'Ekstraordinær' og 'eksplosiv' kalder de engelske anmeldere Nicklas Bendtners bog med titlen 'Both Sides', der netop nu tager en tur ud til de engelske fodbold-bogorme.

De engelske medier har da også fundet frem til de saftige detaljer i bogen, og lige nu ruller lavinen med Bendtner-historier, som den også gjorde i Danmark for næsten et år siden.

- Bendtner er anderledes skruet sammen end os andre, lyder det fra The Guardian, som ligeledes bringer et interview med den danske angriber.

Blandt de udvalgte historier i de britiske avisspalter findes Bendtners historie om, at han gamblede millioner væk, blev snydt til at betale for en brystforstørrende operation og mange, mange flere.

Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Bendtners familiesorg: Min far tog vores penge

Bendtner i krig med Caroline: Anmeldt for kidnapning

Der er ingen tvivl om, at den nuværende Tårnby-spiller har et stort navn på den anden side af Nordsøen, og særligt i London-klubben Arsenal nåede han at sætte sit præg med 171 kampe og 47 kasser.

Derfor tog Bendtner sig også tid til at tale med fanpodcasten Arseblog, da bogen udkom.

- Man reflekterer på en anden måde, når man er 32, og der er helt klart ting, jeg kunne have gjort anderledes. Det er svært at sige, at jeg fortryder noget, men jeg ville gerne have gjort mere, hvis jeg kunne. Men jeg er en nysgerrig fyr, og det liv, jeg har levet, har vist mig så meget, siger han i podcasten.

Læs meget mere fra Bendtners bog - blandt andet om drukaftalen, som han lavede med Ståle Solbakken, som kun er beskrevet i det nye kapitel i den engelske bog.

Husker legendarisk skandalekamp forkert – kan du finde fejlen?

Bendtner afslører: Havde 'horehus' i England

Ville bestikke betjent: Politiet dropper sagen

Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring