Bendtner overvejer at blive agent

For en uge siden omtalte Nicklas Bendtner for første gang sin aktive karriere som værende slut, efter han da heller ikke har spillet en kamp på højt niveau siden 2019.

I februar påbegyndte han træneruddannelsen, men det er ikke den eneste rolle, han kan se sig selv i inden for fodboldens verden.

- Min tankegang lige nu er at tage manageruddannelsen færdig og så prøve lidt kræfter med agentverdenen, en prøveperiode agtigt for at se, om det er noget, man trives i, siger den tidligere landsholdsbomber i programmet 'Bendtner & Philine' på discovery+.

- Jeg vil gerne træffe den rigtige beslutning og ramme rigtigt første gang i forhold til min fremtid.

Solbriller på og mobilen som sin tætte allierede, så er man allerede godt i gang med at ligne Mino Raiola. Foto: Linda Johansen

Da Bendtner meldte ud om karrierestoppet, fortalte han også om, hvilke tanker han har gjort sig om livet efter fodbold.

- Det bliver et helt anderledes liv, jeg skal til at leve. Nu skal jeg til at finde mig noget andet at gå op i og finde nogle andre ting, som giver mig det, som fodbold har givet mig alle de år, siger han.

Det kan nu blive som træner eller agent og dermed stadig tæt på grønsværen.

