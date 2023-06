Bendtner sælger hus

Nicklas Bendtner har slået sig ned i ejendomsbranchen.

For den tidligere landsholdsspiller har netop solgt en ejendom i Lyngby, som han havde købt via sit ejendomsselskab sammen med sin bror Jannick og hans samarbejdspartner.

Det fremgår af Tinglysningen, hvor man kan se, at Nicklas Bendtner via selskabet NB af 9. december 2010 og & Enterprise har solgt ejendommen i Kongens Lyngby for 6,8 mio. kr.

Nicklas Bendtner er kommet ind i ejendomsbranchen. Han har solgt et hus i Lyngby, som han blandt andre ejede sammen med sin bror, Jannick. Foto: Lars Poulsen.

Der er tale om en villa på 152 kvadratmeter, som blev købt i marts 2022 for 6,153 mio. kr.

Nu er den altså solgt for en gevinst på næsten 600.000 kr.

Boligen var til salg i maj, hvor den længe stod til 7,250 mio. kr. Men Nicklas Bendtner og brormand måtte altså acceptere et salg til en lavere pris - 6,8 mio. kr. for at komme af med ejendommen, der har fem værelser.

Nicklas Bendtner har lige nu travlt på ejendomsmarkedet. Han har også sit hus til salg i Hørsholm.

Det er 427 kvadratmeters ren luksus i Hørsholm, hvor der er privat tennisbane i forbindelse med ejendommen.

Der er tale om en lystejendom på kanten af landet.

Nicklas Bendtner kræver 35 mio. kr. for sin ejendom, hvor der er et grundareal på lidt over to hektar.

En af karrierens største skuffelser for Nicklas Bendter var helt sikkert at blive vraget til VM i 2018 af Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen.

Landejendommen blev solgt i en fri handel til Nicklas Bendtner i juni 2020, hvor han betalte 12,9 mio. kr. for ejendommen. Siden har han renoveret den fuldstændig. Der blev nærmest kørt en bulldozer gennem bygningerne, som er bygget op igen helt fra bunden.

Hvis du er interesseret, så er der en garage med plads til hele fire biler. Der er også en lille sø på ejendommen, som blev opført i 1934 og altså ombygget i 2020.

Nicklas Bendtner sluttede sin karriere i 2019 i FC København. Han spillede sin sidste landskamp i foråret 2018 og blev altså fravalgt til VM samme år af Åge Hareide.