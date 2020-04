Bendtner sælger svimlende dyr luksuslejlighed

Bendtner var hurtig på aftrækkeren. Også på boligmarkedet.

Kun to måneder tog det ham at få afsat sin lejlighed på 339 arkitekttegnede kvadratmeter på H.C. Andersens Boulevard.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Se Nicklas Bendtners lejlighed her

Lejligheden - som Bendtner købte tilbage i 2013 for 13,2 millioner kroner - blev sat til salg for en svimlende pris på 24 millioner tilbage i februar.

I samme ombæring fremgik det, at den tidligere Arsenal- og Juve-forward flyttede ind hos kæresten og skiftede sine fire kæmpe værelser og privat tagterrasse i hjertet af København K ud med 72 kvadratmeter på Østerbro ejet af svigerforældrene.

I hvert fald indtil penthouselejligheden blev solgt.

Vil bo i Nordsjælland

Om Bendtner også er lykkedes med at få den solgt til udbudsprisen på 24 millioner, melder historien endnu ikke noget om, da handlen endnu ikke er tinglyst.

Men hvis det endelige hammerslag nærmer sig udbudsprisen på de 24 millioner kroner, ligger handlen helt i toppen af dyre lejlighedshandler indgået i år.

Og så kan det måske også ventes, at Bendtner ikke tager til takke med 72 kvadratmeter så meget længere. Det ville ikke ligne Big Ben.

I de nye afsnit af Dplay-programmet 'Bendtner og Philine' fortæller den tidligere landsholdsstjerne også, at han og kæresten kigger efter hus i Nordsjælland.

Så det kan lyde som om, at hele Danmarks Nicklas er ved at slå sig ned og falde til ro.

Han har imidlertid stadig lidt bolig-bøvl tilbage fra sin tid i Rosenborg.

Da Bendtner kom til byen, var de lokale ejendomsmæglere ellevilde over en kunde med den potentielle købekraft, så der blev ikke sparet på noget.

Siden har det dog knebet med at finde nogen på den norske vestkyst med lige så dyre præferencer som den tidligere danske landsholdsangriber.

I hvert fald er hans 553kvm store norske hjem fra 2017 til 2019 nemlig fortsat til salg i Trondheim. I et forsøg på at få afsat ejendommen har prisen så sent som for få dage siden fået et lille nøk nedad.

Funkishuset stod til 18 millioner norske kroner - svarende til næsten 12 millioner danske kroner - og nu er den så sat ned til 17,5 millioner norske kroner, som er cirka 11,6 millioner danske kroner.



