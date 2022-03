Bendtner-samarbejde får kritik

Vi er mange, der husker dengang Nicklas Bendtner hev op i trøjen og flashede spilfirmaet Paddy Powers logo og farver på sine boxershorts. Det var under en fejring af sin anden scoring mod Portugal i EM 2012.

Nu er den tidligere landsholdsangriber endnu en gang involveret i en møgsag med en spiludbyder.

I en pressemeddelelse kritiserer Spilreklamenævnet nemlig spiludbyderen Comeon!, fordi de har brugt den Bendtners navn og billede i markedsføring - et samarbejde der blev indgået i 2021.

Mere nøjagtigt mener Spilreklamenævnet, at Comeon! har brugt Bendtners navn og billede i strid med punkt 8.2 i spilbranchens adfærdskodeks.

I punktet fremgår det, at 'markedsføringsmaterialer ikke ved direkte markedsføring af spil må anvende personer, der af spilleren kan opfattes som 'autoriteter', der har særlig indsigt i spillet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nicklas Bendtner og Danmark tabte EM-gruppekampen 2-3 til Portugal i 2012 på trods af to scoringer af danskeren.

'Det er nævnets opfattelse, at Nicklas Bendtner må anses for at være en alment kendt person, som gennem sin fodboldkarriere, og den succes, som han har opnået her, særligt appellerer til unge/yngre mennesker, og at Nicklas Bendtner således i hvert fald for denne persongruppe kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet,' skriver Spilreklamenævnet i pressemeddelelsen.

Vil have sagen lukket

Comeon! har ifølge pressemeddelelsen dog anmodet om, at sagen bliver lukket, fordi de ikke har tiltrådt adfærdskodekset, at markedsføringen ikke bryder dansk spillelovgivning og at anvendelsen af den tidligere Arsenal-spillers navn og billede ophørte med udgangen af 2021.

Artiklen fortsætter under faktaboksen..

Forud for Spilreklamenævnets møde, kunne de dog se, at Comeon! stadig brugte Nicklas Bendtner på deres facebookside. Derfor besluttede nævnet alligevel af udtale kritik af spiludbyderen.

Nævnet forventer, at kritikken bliver fulgt op af et direkte stop for Comeon!'s markedsføring med Bendtner eller gennem en ændring af markedsføringstiltaget.

Spilreklamenævnet tog sagen op på egen hånd.