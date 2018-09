Bendtner-skandalen går verden rundt

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Nicklas Bendtner har aldrig været bleg for at skabe en skandale eller to, og nu er han altså igen i verdenspressen efter angiveligt at have overfaldet en taxa-chauffør fra selskabet Dan Taxi i København natten til søndag.

Ifølge kommunikationschef for DanTaxi, Rasmus Krochin, var det Bendtner. som stod bag overfaldet, der resulterede i, at den forurettede chauffør måtte opereres for en brækket kæbe.

Mandag har angriberens klub, Rosenborg, udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at Bendtner selv har informeret sin arbejdsgiver om, at han har været involveret.

- Hvis sagen ender i retssystemet, er vi sikre på, at det danske retssystem håndterer sagen på den rigtige måde, lyder det i Rosenborgs melding.

Det er anden gang, at en af Bendtners mange skandaler involverer en taxa-chauffør.

Specielt i England har man lagt mærke til Bendtners nye skandale, da han har tilbragt en stor del af sin karriere i engelsk fodbold.

Store medier som Sky Sports og Daily Mail var hurtige til at bringe nyheden om den tidligere Arsenal-stjerne, som fik en plads i hjertet hos mange fans af engelsk fodbold, og han blev givet tilnavnet 'Lord'.

Den plads har han imidlertid haft svært ved at beholde, da han gang på gang ender i episoder, som stiller ham i et dårligt lys.

Denne historie er også blevet delt af mange andre udenlandske medier, og nyheden om episoden er altså ved at gå verden rundt.

Vores nordiske nabolande har naturligvis bragt historien, hvor blandt andre svenske Expressen og norske Adresseavisen bragte nyheden, men den er også nået længere sydpå.

Tyske Bild, spanske Marca og italienske Itasportpress.it har også dækket den danske fodboldspillers mindre heldige situation, som opstod på en bytur med kæresten Philine.

Fælles for de fleste af dem er, at de kalder det for en skandale. Mange vælger at lægge fokus på den brækkede kæbe. Heriblandt det australske tv-medie SBS og amerikanske Fox Sports.

Andre fokuserer mere på, at det altså ikke er første gang, den danske angriber ender i problemer.

Tiden i Arsenal gjorde ham populær i medierne, da han ikke stod tilbage for at komme med en kontroversiel udtalelse eller for at ende i prekære situationer, som han nu er endt igen.g

Bendtner var ansat hos London-klubben i mange år, men flere af sæsoner blev tilbragt på lån i Birmingham, Sunderland og Juventus.

I dag spiller han for norske Rosenborg BK.

