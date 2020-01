Bendtner smider tv-bombe: Får egen serie

Mens Nicklas Bendtner står i et vadested omkring sin fodboldkarriere, så dukker han op i en ny tv-serie på Dpaly.

I efteråret var den tidligere landsholdsspiller en del af Ståle Solbakkens trup i FC København. Men glæden blev kort - efter et mager udbytte med kun et mål i en pokalkamp mod FC Nordsjælland, vente den norske cheftræner tomlen ned, da kontrakten eventuelt skulle genforhandles.

Men uanset om han finder en ny klub, eller om sidste spark er sparket, så forsvinder Nicklas Bendtner ikke ud af rampelyset.

Discovery offentliggør nu, at serien ’Bendtner og Philine’ får premiere på Dplay i foråret 2020.Tv-stationen kalder det i en pressemeddelelse for en hudløs ærlig reportageserie.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff inviterer danskerne til et indblik i det celebre liv. Foto: Discovery

De fortæller, at danskerne kommer tæt på drømmen om en fælles familie, deres store kærlighed og ikke mindst afsavnet mellem det celebre par.

- Vi vil gerne mane nogle af de klichéer og fordomme, der altid vil være om en fodboldspiller og hans modelkæreste, til jorden. Og så vil vi give seerne et indblik i den sjove, kantede og til tider svære kærlighed, der altid vil være grundstenen i vores forhold, siger Philine Roepstorff i pressemeddelelsen.

Karrieren i FCK blev aldrig nogen succes. Foto: Jens Dresling

- Både Philine og jeg er vant til at være i mediernes søgelys. Der bliver skrevet mange historier om os, og vi oplever ofte, at det kun er den halve sandhed, der kommer frem. I min bog fortæller jeg om de op- og nedture, der har præget mit liv og min karriere indtil nu, og denne serie er en naturlig fortsættelse af den fortælling, siger Nicklas Bendtner.

I serien er vi med på sidelinjen, når Bendtner skal træffe store beslutninger på karrierefronten, og når Philine lever det omskiftelige modelliv og på egen hånd rejser verden rundt på jobs. Men vi er også med, når hverdagen rammer med vasketøj og indkøb, og når parret er på boligjagt, snakker om at stifte familie og slapper af i hinandens selskab på sofaen, skriver Discovery.

Philline Roepstorff og Nicklas Bendtner. Foto: Ole Martin Wold/NTB/Ritzau Scanpix

Om hvordan det har været at åbne helt op om sit privatliv over for hele Danmark, udtaler Nicklas Bendtner:

- Vi overvejede længe, om vores forhold var stærkt nok til at klare al den opmærksomhed, der selvfølgelig følger med, når man siger ja til at lade et kamerahold komme helt tæt på. Vi var godt klar over, at det ikke ville blive en glansbillede fortælling med os som hovedpersoner. Men, det har vi heller aldrig været interesseret i, siger Nicklas Bendtner.

- Det er en kæmpe del af vores liv at have det sjovt i hinandens selskab, og selvom vi kan være både uvenner og skændes højlydt, så har vi en kemi og en intern humor, som vi er stolte af og gerne vil vise frem for hele Danmark, da den i meget høj grad definerer, hvem vi er som par og som individer, siger Bendtner ifølge pressemeddelsen.

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid her.

Superligaens bedste og værste vinterhandler

Tilbage i FCK med forsinkelse: - Jeg har fortrudt det lige siden