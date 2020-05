Bendtner-succes solgt til England

Nicklas Bendtners biografi 'Begge Sider' udkommer snart på engelsk. Den tidligere landsholdsangriber håber, at den kan forhindre andre at gå i de fælder, som han selv endte i

Nicklas Bendtners farverige fortælling udkommer nu på engelsk.

Den 32-årige tidligere landsholdsspiller udgav i november sammen med forfatter Rune Skyum-Nielsen bogen 'Begge Sider', hvor Nicklas Bendtner åbenhjertigt fortæller om sit liv på og især uden for fodboldbanen.

Biografien strøg hurtigt til tops på boghandlernes bestsellerlister og trak mange overskrifter.

Nogle af historierne nåede også uden for Danmarks grænser, og nu får englændere så mulighed for at læse hele Bendtners fortælling.

Politiken har solgt rettighederne til at udgive bogen i England til Octopus Books.

- England er mit andet hjemland, og det har hele tiden været vores mål at få min historie ud på et UK-forlag, som forstår, hvad biografien i virkeligheden handler om.

- Der er mange mellemregninger i mit tilfælde, men det var i England, at mine store drømme kom på sporet - og i England, at de kørte af sporet igen, siger Nicklas Bendtner, der håber, at hans rå fortælling kan forhindre unge talentfulde fodboldspillere til at gå i de samme fælder, som han selv gik i, da han brød igennem i først Birmingham og siden Arsenal.

- Unge fodboldspillere kommer nemt til at leve i en parallelverden, hvor alt løber løbsk, og vi håber, at min fortælling kan være med til at skabe opmærksomhed om de vilkår, som mange talenter uden varsel skal omstille sig til i professionel fodbold. Ikke mindst i England, siger Nickas Bendtner i en pressemeddelelse.

Nicklas Bendtner i selskab med forfatter Rune Skyum-Nielsen i forbindelse med en bogsignering i Parken. Foto: Linda Johansen

Den nu arbejdsløse angriber har fortsat et navn i England.

Hverken scoringer eller skandaler er glemt, og forlægger Jake Lingwood fra Octopus Books glæder sig til at servere 'Both Sides' for det engelske publikum:

- Uanset hvilken klub du holder med, uanset hvilken nationalitet du er, så adskiller Nicklas Bendtners rå historie sig.

- Det er et forbløffende ærligt selvportræt og giver et fuldstændig usminket billede af moderne fodbold.

’Begge Sider’ fik flotte anmeldelser og endte som årets mest solgte biografi.

Nicklas Bendtner og Rune Skyum-Nielsens bog er desuden nomineret til årets sportsbog i Danmark.

