Bendtner vil være træner

Nicklas Bendtner er bestemt ikke færdig med fodbold.

For selv om han har måttet opgive at fortsætte karrieren på højeste niveau og i dag spiller fordbold på Tårnbys oldboyshold, så er der fortsat ambitioner - men i en lidt anden retning end forventet.

Den 32-årige angriber vil nemlig være træner, siger han i et interview med engelske The Guardian.

- Det er min ambition lige nu, og jeg starter trænerkurser til december i Danmark. Jeg bliver nødt til at have alle eksaminerne først, men heldigvis har jeg mange gode venner i fodboldens verden, hvor jeg kan samle erfaring, siger Nicklas Bendtner.

Han mener endda, at hans egne talrige fejl kan vendes til en styrke på trænerbænken:

- Jeg tror, at det vil være en af mine styrker. Jeg vil være opmærksom på, hvor folk er i deres liv, da jeg selv har oplevet det. Jeg er også heldig at have spillet under nogle fremragende trænere, så på nogle punkter er jeg måske et skridt foran.

Selv med trænerplaner, der altså langsomt tager form, så har han ikke helt afskrevet at vende tilbage på topplan som spiller.

- Jeg kan helt ærligt sige, at bortset fra min søns fødsel og at tilbringe tid med ham, så er der intet, der giver mig større glæde end at spille fodbold. Men det er vanskeligt nu med coronavirussen.

- Hvis noget dukker op som spiller, vil jeg kigge på det. Hvis der ikke gør, er jeg klar til det næste kapitel, siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner spillede sine sidste minutter på topplan, da han 16. november sidste år fik 16 af slagsen som indskifter for FC København mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Ståle Solbakken er færdig i FCK

I chok over fyring

Var med til at føre kniven