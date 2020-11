Bendtners boligkvaler: - Tror der kommer bud denne uge

Nicklas Bendtner fortæller, at han gerne snart vil af med sit enorme hus i Norge. Mægleren, der har huset til salg, skriver til Ekstra Bladet, at han tror, at der 'kommer bud denne uge'

I Nordsjælland er Nicklas Bendtner og kæreste Philine Roepstorff tilfredse med tilværelsen i deres luksuriøse hus med en enorm grund til, som også hunden Batman nyder godt af.

Her er de flyttet op, efter at Tårnby FF-angriberen fik solgt sin 339 kvadratmeter store lejlighed midt i København tilbage i april.

'Lord Bendtner' har dog forhåbninger om endnu et salg. Det drejer sig om danskerens hus i norske Trondheim, som han boede i, da han spillede for Rosenborg.

- Den sidste ting, jeg gerne vil have solgt, det er huset i Norge, men jeg håber, at det bliver solgt snarligt, siger Bendtner i Dplay-programmet Bendtner & Philine.

Der kommer flere millioner på kontoen, hvis huset i Norge også bliver solgt. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet har været i mailkontakt med den norske EindomsMegler1 og mægler Kent Nergård omkring Bendtners hus og spurgt, om der har været nogle bud.

'Ingen bud. Men tror, der kommer bud denne uge.'

Mægleren vil ikke komme ind på, om han i samarbejde med Bendtner overvejer at sætte prisen på huset ned.

'En eventuel diskussion om prisen tager jeg med Bendtner, ikke aviser.'

Huset er til salg for små 18 mio. norske kroner - svarende til 12,5 mio. danske kroner.

Bendtner fik debut for Tånrby FF's oldboys-hold i september, hvor kæreste Philine var blandt tilskuerne, og har indtil videre spillet fire kampe. Foto: Anthon Unger

Ville købe den selv igen

Bendtner var så glad for sin lejlighed i København, at han godt kan forstå, at den hurtig blev solgt.

- At den er solgt, er vi totalt glade for, men det er samtidig også lidt nostalgisk, når vi har lavet den selv.

- Det er gået relativt hurtigt, men det er også en fed lejlighed, så jeg kan sgu godt forstå det. Jeg ville nok også selv have købt den, hvis jeg kunne igen.

Han forklarer, at en islænding har købt lejligheden uden at have set den. Det er i stedet islændingens advokat, som er blevet vist rundt i Bendtners nu tidligere lejlighed.

Den tidligere landsholdsbomber købte lejligheden i 2013 for 13,2 mio. kr. og scorede en stor milliongevinst, da han solgte den for 24 mio. kr.

