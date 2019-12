Bendtners økonomi lå i ruiner: Fuldstændig hul i hovedet

I julens storsællert af en bog 'Begge Sider' giver Nicklas Bendtner et indblik i livet på første klasse, hvor penge hurtigt får ben at gå på.

Dyre middage, eksklusive vine, mærkevarer og casinobesøg var en vigtig bestanddel af pakken, da den danske stjerneangriber var på sit højeste, og det kostede ham dyrt.

Hvor dyrt?

Ja, i tv-programmet 'Breinholt og Bendtner', hvor vennen Anders Breinholt i rolige rammer taler med ham, fortæller Bendtner, at det gik så vidt, at han praktisk talt gik fallit med en årsløn på 25 millioner kroner.

- Når man ser tilbage på det nu, kan man jo godt se, at det er fuldstændig hul i hovedet.

- Når du bruger alt, hvad du tjener. Uanset hvad du tjener, kan du leve over evne, og det er det, der sker for mig: Jeg lever over evne.

- Jeg får ikke sat mig ned og lavet en spareplan, hvor jeg siger til mig selv, at jeg skal leve på en mindre klinge. De bekendtskaber, jeg støder på, er alle nogle, som er meget ringe og lever et rigt. Jeg vil ikke falde igennem. Du ved ikke, hvornår du skal sige fra.

Arsenal-kontrakten kunne have forgyldt Bendtner, men han brugte pengene. Foto: Andy Hooper / Associated Newspapers

- Det var først, da jeg ryger rigtig på røven og er fallit, at det går op for mig, at der er et eller andet fuldstændig galt her.

Breinholt spørger så, om han betragter sig selv som fallit som 23-årig.

- Nej, fordi jeg har min kontrakt stadig, men hvis man kigger på min konto, så ja.

Bendtner fortæller, at han brugte rub og stub og fortæller så en anekdote fra den dyre tid.

Han havde en kamemrat på besøg, men skulle lige på shopping. Han går i en Dolche Gabbana-butik, som er lukket for alle - undtagen ham og rockmusikeren Rod Stewart.

Bendtners overforbug er også velbeskrevet i selvbiografien 'Begge Sider. Foto: Lars Poulsen

To timer senere fik den daværende Arsenal-angriber sendt syv poser tøj til privatadressen uden at have overblik over, hvor meget regningen lød på. Den lettere chokerede kammerat gik bonen igennem, men det endelig beløb afskrækkede ikke Bendtner, for sådan var hans liv på det tidspunkt. Det gav ham en form for glæde at bruge sine penge på den måde.

I programmet afslører Bendtner, at han før sin 18 års fødselsdag tjenete omkring 3000 kroner om måneden og siden gik omkring 430.000. Da han lavede den store kontrakt med Arsenal fik lønnen altså atter et nøk op, for der lød månedslønnen på over to millioner.

Angriberen, som lige nu overvejer sit næste træk efter FCK-ophøret, beretter i programmet ikke, hvad han siden har gjort for at få styr på økonomien.

