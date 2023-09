Bendtners Porsche på auktion: - Telefonen har ringet 300 gange

Onsdag aften valfartede folk til Ringsted for at få fingre i Nicklas Bendtners konfiskerede bil. Aldrig før har der været så mange mennesker til bilauktion i Ringsted, lyder det fra ejeren

Der er egentlig bilauktion hver uge hos Sjællands Bilauktion i Ringsted. Men denne onsdag er køen til en ristet hotdog i det lille cafeteria i auktionssalen længere end normalt.

Her lugter af en blanding af grillmad og benzin, men det synes ikke at lægge en dæmper på humøret. Tværtimod emmer her af spænding. Fremmødet er stort, og der er endda indsat vagter med hunde i dagens anledning.

- Vi kommer hver uge, og det er altså ikke normalt med vagter, bemærker en ung mand med tatoveringer på halsen.

Men det er heller ikke en auktion som alle andre denne onsdag.

Den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtners sølvgrå Porsche Taycan Turbo S er nemlig blandt de biler, der skal finde ny ejer. Og det er bestemt ikke gået folks næser forbi i Ringsted.

Da Nicklas Bendtners konfiskerede Porsche Taycan Turbo S rullede ind i auktionssalen, stimlede folk sammen, så der nærmest ikke var plads til bilen. Foto: Henning Hjorth

Sådan ser den ud, Nicklas Bendtners konfiskerede Porsche Taycan Turbo S. Foto: Henning Hjorth

Nicklas Bendtner fik konfiskeret bilen i 2021. Foto: Henning Hjorth

Kimet ned

Kim Davidsen, der ejer Sjællands Bilauktion, siger, at fremmødet nok aldrig har været højere. Og det er særligt den sølvgrå Porsche, der har stjålet opmærksomheden. Hans telefon har været rødglødende hele dagen.

- Telefonen har nok ringet 300 gange, siger han.

- Bliver det en festdag herude i dag?

- Ja, det forventer vi da. Vi har mange fede biler, og vi forventer, at der er meget efterspørgsel, så det bliver godt, siger han.

Der har aldrig været så mange til en auktion i Sjællands Bilauktion, som der var onsdag aften, mener Kim Davidsen, der ejer hele butikken. Foto: Henning Hjorth

Konfiskeret

Nicklas Bendtner fik i 2021 konfiskeret sin Porsche, fordi han ad flere omgange har kørt uden gyldigt kørekort. Siden har han kæmpet for at få den tilbage, men dommen blev stadfæstet tidligere på året i Østre Landsret.

Og nu er den altså endt på det, der ligner et autoværksted i Ringsted.

En af de fremmødte til auktionen er Rawa Mohammed. Også han har et godt øje til Nicklas Bendtners tidligere luksusbil.

- Vi har hørt, at Bendtner har mistet sin bil. Den skal vi selvfølgelig have, siger han og smiler.

- Giver det noget ekstra kredit hos gutterne, når I kan sige, at det er en tidligere landsholdspiller, der har kørt rundt i den?

- Det vil jo altid give et eller andet. Men jeg tror næppe, at prisen stiger med 200.000 på grund af det. Men det er sjovt at kunne sige, at det er os, der kører rundt i den, siger Rawa Mohammed, inden auktionen går løs.

Rawa Mohammed (th) endte ikke med at snuppe den dyre Porsche. Foto: Henning Hjorth

Første, anden tredje ...

Og så sker det. Klokken 19.42 triller den grå Porsche Taycan Turbo S ind. Folk står klistret op ad bilen, der nærmest ikke kan køre frem for menneskemængden.

Og så går budkrigen ellers i gang. Første bud lyder på 900.000, men prisen stiger hurtigt. Og til sidst lyder hammerslaget på 1.350.000 kroner.

Fremmødet var stort til onsdagens bilauktion i Ringsted. Foto: Henning Hjorth

Køberen vil ikke tale med Ekstra Bladet og skyndte sig ud af døren. En af hans assistenter måtte gøre det klart, at der altså er tale om store beløb, og derfor ville have ikke have sit navn i avisen.

For Kim Davidsen har det været en fremragende dag.

- Det har været en fantastisk dag. Der var sindssygt mange mennesker, og det er en ære at få lov til at sælge så dyre biler.

- Det har været en hård uge, og vi er ikke færdige. Nu skal vi rydde op, siger Kim Davidsen.